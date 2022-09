Ind Vs Afg Playing 11 Asia Cup 2022: अफगानिस्तान के खिलाफ नहीं खेल रहे रोहित शर्मा, टीम इंडिया ने किए कई बदलाव

एशिया कप-2022 में टीम इंडिया गुरुवार को अपना आखिरी मैच अफगानिस्तान के खिलाफ खेल रही है. फाइनल की रेस से पहले ही बाहर हो चुकी है और टीम इंडिया ने इस मैच में कई बदलाव किए हैं. रोहित शर्मा खुद इस मैच को नहीं खेल रहे हैं, ऐसे में केएल राहुल टीम इंडिया की कप्तानी कर रहे हैं.

भारत की प्लेइंग-11: केएल राहुल (कप्तान), ऋषभ पंत, विराट कोहली, सूर्यकुमार यादव, दिनेश कार्तिक, दीपक हुड्डा, अक्षर पटेल, रविचंद्रन अश्विन, भुवनेश्वर कुमार, दीपक चाहर, अर्शदीप सिंह

अफगानिस्तान की प्लेइंग-11: हज़रतुल्लाह जजाई, रहमनुल्लाह गुरबाज़, इब्राहिम जादरान, नजीबुल्लाह जादरान, मोहम्मद नबी, करीम जानत, राशिद खान, अज़मतुल्लाह ओमरज़ई, मुजीब उर रहमान, फरीद अहमद, फज़लहक फारुकी,

A look at our Playing XI for the game.



Live - https://t.co/QklPCXU2GZ #INDvAFG #AsiaCup2022 pic.twitter.com/QHicRuYneJ