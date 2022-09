IND Vs AFG Asia Cup 2022: भारत-अफगानिस्तान मैच से पहले दुबई स्टेडियम के पास लगी आग

एशिया कप-2022 में भारत को आज (8 सितंबर) अपना आखिरी मैच खेलना है. दुबई स्टेडियम में अफगानिस्तान के खिलाफ होने वाले मैच से पहले एक दुर्घटना हुई है. स्टेडियम के एंट्री गेट के पास आग लग गई है, जिसे बुझाने का प्रयास किया जा रहा है.

जानकारी के मुताबिक, यह आग एंट्री गेट के पास मौजूद एक बिल्डिंग में लगी थी. जिसका धुआं पूरे स्टेडियम के आसपास दिखने लगा था. यह आग तब लगी है जब कुछ ही देर में भारत और अफगानिस्तान के बीच यहां पर टी-20 मैच खेला जाना है.



