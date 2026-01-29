रव‍िचंद्रन अश्व‍िन ने सोशल मीड‍िया पर उनको ट्रोल करने वाले शख्स की बोलती बंद कर दी है. दरअसल, इस शख्स का आरोप था कि अश्व‍िन व‍िराट कोहली को रूप से टारगेट कर रहे थे.

वहीं अश्व‍िन के इस पोस्ट के बाद सोशल मीड‍िया पर फैल रहीं वे अटकलें भी सिरे से खारिज हो गई हैं, जिनमें दावा किया जा रहा था कि उन्होंने भारत की तीसरे टी20 में न्यूजीलैंड पर जीत के विश्लेषण के दौरान विराट कोहली पर परोक्ष हमला किया है.

गुवाहाटी में खेले गए तीसरे टी20 मुकाबले में भारत ने 154 रन का लक्ष्य महज 10 ओवर में हासिल कर लिया था और पांच मैचों की सीरीज में 3-0 की अजेय बढ़त बना ली. मैच के बाद अपने यूट्यूब चैनल पर विश्लेषण करते हुए अश्विन ने भारतीय बल्लेबाजी के बदलते रवैये पर बात की और बताया कि कैसे टीम अब कंजरवेटिव सोच से निकलकर आक्रामक और हाई-टेम्पो क्रिकेट खेल रही है.

इसी चर्चा के दौरान अश्विन ने 2024 टी20 वर्ल्ड कप फाइनल का जिक्र किया, जहां भारत ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ 176 रन बनाए और सात रन से खिताब अपने नाम किया. उन्होंने जसप्रीत बुमराह की घातक गेंदबाजी और सूर्यकुमार यादव के मैच पलट देने वाले कैच की जमकर तारीफ की. हालांकि, उन्होंने विराट कोहली की फाइनल में खेली गई अहम 59 गेंदों में 76 रन की पारी का उल्लेख नहीं किया.

बस इसी बात को लेकर सोशल मीडिया के एक धड़े ने यह मान लिया कि अश्विन जानबूझकर कोहली को नजरअंदाज कर रहे हैं और उन पर अप्रत्यक्ष हमला किया गया है.

इस आरोप पर प्रतिक्रिया देते हुए अश्विन ने X पर साफ लिखा कि उनके और विराट के बीच किसी तरह की कोई अनबन नहीं है. उन्होंने बताया कि उन्होंने खुद कोहली से इस मुद्दे पर बात की है.



अश्विन ने लिखा- अभी-अभी विराट से @Rajiv1841 के तथाकथित ‘इंडायरेक्ट अटैक’ को लेकर बात हुई. हम दोनों इस बात पर खूब हंसे कि सोशल मीडिया पर क्लिकबेट फैन वॉर कैसे काम करता है. हमें बात करने मौका देने के लिए शुक्रिया.

Just spoke to Virat about “Rajiv1841’s” concern on the indirect attack and we both had a good laugh about how social media works on such click baity fan wars.



Thanks for giving us a reason to bond and talk.☺️☺️ https://t.co/0tXfxoNM6y — Ashwin 🇮🇳 (@ashwinravi99) January 29, 2026

भारतीय क्रिकेट में फैन वॉर कोई नई बात नहीं है. विराट कोहली और रोहित शर्मा के फैन्स के बीच टकराव सबसे ज्यादा चर्चा में रहता है. जबकि कोहली, सचिन तेंदुलकर और एमएस धोनी को लेकर भी ऐसे विवाद पहले कई बार देखे जा चुके हैं.

अश्विन और कोहली का रिश्ता लंबे समय से भारतीय क्रिकेट का अहम हिस्सा रहा है. दोनों ने 2011 में टेस्ट डेब्यू किया और कोहली की कप्तानी में अश्विन भारत के सबसे भरोसेमंद स्पिनर बने. वह टेस्ट क्रिकेट में भारत के दूसरे सबसे सफल विकेट-टेकर भी बने.

भले ही विदेशी दौरों पर अश्विन की टीम में जगह को लेकर कभी-कभी मतभेद की खबरें आई हों, लेकिन दोनों खिलाड़ियों ने कुछ ही महीनों के अंतराल में टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लिया.अश्विन ने र‍िटायरमेंट से पहले ड्रेसिंग रूम में विराट कोहली को संभवत: जानकारी दी थी, ज‍िसके बाद अश्व‍िन ने उनको गले भी लगाया था.



लेकिन अब अश्विन ने विराट कोहली पर परोक्ष हमले के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि उन्होंने खुद कोहली से बात की और दोनों इस सोशल मीडिया फैन वॉर पर हंसे. अश्विन ने साफ किया कि उनके और विराट के बीच कोई विवाद नहीं है और यह सब क्लिकबेट बहस का नतीजा है.

