शमी, अक्षर और अर्शदीप से आखिर क्या दिक्कत?, पूर्व प्लेयर्स ने कोच-कप्तान को लताड़ा

न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले वनडे में अर्शदीप सिंह, मोहम्मद शमी और अक्षर पटेल को बाहर रखे जाने पर पूर्व क्रिकेटर प्रियांक पांचाल ने कड़ा सवाल उठाया है. हालिया प्रदर्शन और घरेलू फॉर्म के बावजूद इन खिलाड़ियों को नजरअंदाज किए जाने से टीम चयन पर बहस तेज हो गई है, जबकि मैच के दौरान भारतीय गेंदबाजी भी शुरुआती दबाव में नजर आई.

प्रियांक पांचाल ने क्रिकेट से संन्यास ले लिया है. (File Photo)

पूर्व क्रिकेटर प्रियांक पांचाल ने भारत की प्लेइंग इलेवन से अर्शदीप सिंह, मोहम्मद शमी और अक्षर पटेल को लगातार नजरअंदाज किए जाने पर सवाल खड़े किए हैं. भारत और न्यूजीलैंड के बीच पहला वनडे मुकाबला रविवार, 11 जनवरी 2026 को वडोदरा के बड़ौदा क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में शुरू हुआ. लेकिन इस बार अर्शदीप को प्लेइंग इलेवन से बाहर किया गया. उनकी जगह हर्षित राणा और प्रसिद्ध कृष्णा को मौका दिया गया.

ऐसे में सीरीज का पहला मैच टीम चयन को लेकर पहले ही बहस में घिर गया है, खासकर भारत की दक्षिण अफ्रीका में पिछले साल के अंत में मिली 2-1 की वनडे सीरीज जीत के बाद.

भारत की टीम में मोहम्मद सिराज, श्रेयस अय्यर और शुभमन गिल की वापसी हुई, जबकि हर्षित राणा और वॉशिंगटन सुंदर को भी प्लेइंग इलेवन में शामिल किया गया. इसके चलते अर्शदीप सिंह को एक बार फिर टीम से बाहर रहना पड़ा. प्रियांक पांचाल ने वॉशिंगटन सुंदर और हर्षित राणा को अनुभवी खिलाड़ियों पर तरजीह दिए जाने के फैसले पर सीधे सवाल उठाए.

priyank

क्या बोले प्रियांक पांचाल

पांचाल ने मैच के दौरान सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा, 'मुझे गलत मत समझिए. मुझे वॉशी और हर्षित खिलाड़ी के तौर पर पसंद हैं. इस मामले में प्रसिद्ध भी. बहुत टैलेंट है. लेकिन मुझे समझ नहीं आता कि अक्षर, शमी भाई, अर्शदीप जैसे खिलाड़ी इनके लिए कैसे बाहर हो सकते हैं. एक हद के बाद यह फैसला जायज नहीं ठहराया जा सकता.'

मोहम्मद शमी ने 2025-26 विजय हजारे ट्रॉफी में बंगाल की ओर से खेलते हुए सात मैचों में 15 विकेट लेकर टूर्नामेंट में टीम के सबसे सफल गेंदबाज के रूप में नए साल की शुरुआत की. वहीं अक्षर पटेल ने आंध्र प्रदेश के खिलाफ अपना पहला लिस्ट-ए शतक जमाकर अपने दावे को और मजबूत किया. इसके बावजूद दोनों खिलाड़ी इस सीरीज के लिए भारतीय स्क्वॉड का हिस्सा तक नहीं हैं.

ashwin

पूर्व भारतीय स्पिनर रविचंद्रन अश्विन ने भी अर्शदीप सिंह को प्लेइंग इलेवन से बाहर किए जाने पर नाराजगी जाहिर करते हुए सोशल मीडिया पर ट्वीट किया. अर्शदीप सिंह ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ तीन मैचों की वनडे सीरीज में 5.50 की इकोनॉमी से पांच विकेट झटके थे.

टीम चयन की मुश्किलों को और बढ़ाते हुए विकेटकीपर-बल्लेबाज ऋषभ पंत नेट सेशन के दौरान चोटिल होने के कारण पूरी सीरीज से बाहर हो गए. उनके स्थान पर अच्छी फॉर्म में चल रहे ध्रुव जुरेल को भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने आधिकारिक तौर पर टीम में शामिल किया.

वडोदरा वनडे में भारत की प्लेइंग-11: शुभमन गिल (कप्तान), रोहित शर्मा, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल (विकेटकीपर), वॉशिंगटन सुंदर, रवींद्र जडेजा, हर्षित राणा, कुलदीप यादव, प्रसिद्ध कृष्णा और मोहम्मद सिराज.

वडोदरा वनडे में न्यूजीलैंड की प्लेइंग-11: डेवोन कॉन्वे, हेनरी निकोल्स, विल यंग, ​​डेरिल मिचेल, ग्लेन फिलिप्स, मिचेल हे (विकेटकीपर), माइकल ब्रैसवेल (कप्तान), जकारी फाउलकेस, क्रिस्टियन क्लार्क, काइल जेमिसन और आदित्य अशोक.
 

