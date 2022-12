MS Dhoni PAK vs ENG Test: महेंद्र सिंह धोनी को लेकर पाकिस्तानी फैन से भिड़ गए अमित मिश्रा, दिया करारा जवाब

MS Dhoni PAK vs ENG Test: इंग्लैंड की क्रिकेट टीम ने इन दिनों पाकिस्तान दौरे पर धूम मचा रखी है. दोनों टीमों के बीच तीन मैचों की टेस्ट सीरीज का पहला मुकाबला रावलपिंडी में खेला जा रहा है. इस मैच में चार दिन का खेल खत्म हो गया है और इस दौरान दोनों तरफ से कुल 7 शतक लग चुके हैं. इसको लेकर रावलपिंडी की पिच की भी जमकर आलोचना हो रही है.

इस पाटा पिच की बहस में एक पाकिस्तानी फैन ने अपने देश और टीम का बचाव करते हुए पूर्व भारतीय कप्तान महेंद्र सिंह धोनी पर निशाना साध दिया. जब यह कमेंट पूर्व भारतीय क्रिकेटर अमित मिश्रा ने देखा, तो उन्होंने उस फैन को करारा जवाब दिया.

पाकिस्तानी फैन ने इस तरह धोनी किया तंज

दरअसल, एक पाकिस्तानी फैन हारून नाम के ट्विटर अकाउंट से एक पोस्ट शेयर की गई. उसने ट्वीट में लिखा, 'भारतीय फैन्स कह रहे हैं कि पाकिस्तानी बल्लेबाज सिर्फ सपाट पिच पर ही बल्लेबाजी कर सकते हैं. यासिर शाह की टेस्ट क्रिकेट में एशिया के बाहर विदेशी पिचों पर एमएस धोनी से ज्यादा सेंचुरी हैं.'

To those Indian fans saying Pakistani batters can only play on flat tracks. Yasir Shah has more test hundreds away from Asia than MS Dhoni🤫 #PAKvENG December 3, 2022

अमित मिश्रा ने दिया मुंहतोड़ जवाब

यह ट्वीट देख अमित मिश्रा ने भी मुंहतोड़ जवाब दिया. उन्होंने लिखा, 'पाकिस्तान टीम को वनडे वर्ल्ड कप, टी20 वर्ल्ड कप और चैम्पियंस ट्रॉफी जीतने में तीन कप्तान और 24 साल लगे. एमएस धोनी ने यह सभी खिताब सिर्फ 7 साल में ही जीत लिए थे.' इतना ही नहीं, मिश्रा ने अपनी पोस्ट के साथ एक चुप रहने की इमोजी भी शेयर की. जब पाकिस्तानी फैन को मिश्रा ने करारा जवाब दिया, तो उनका ट्वीट वायरल हो गया और यूजर्स उनकी तारीफ करने लगे.

It took 3 captains and 24 years for Pakistan to win World cup, T20 World cup and champions trophy.



MS Dhoni won all three within 7 years. 🤫 https://t.co/n9aQ26KQxO — Amit Mishra (@MishiAmit) December 3, 2022

इंग्लैंड-पाकिस्तान के बीच रोमांचक हुआ टेस्ट मैच

बता दें कि रावलपिंडी टेस्ट मैच में इंग्लैंड ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग करते हुए मैच के पहले दिन ही 4 विकेट पर 506 रन बना दिए थे. क्रिकेट इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है, जब किसी टेस्ट मैच के पहले दिन किसी टीम ने 500 से ज्यादा रन बनाए हैं. पहली पारी में इंग्लैंड टीम ने 657 रन बनाए. इस दौरान 4 बल्लेबाजों ने शतक लगाए. इसके बाद पाकिस्तान की टीम ने पहली पारी में 579 रन बनाए. उनकी तरफ से भी तीन शतक लगे.

Isn't MS Dhoni a wicket keeper who has scored a lot of runs as well? Which of their wicket keepers have his record?



And we feed our guest nations fresh food! — Krishna (@MeraTimeAayega) December 4, 2022

इसके बाद इंग्लैंड टीम ने 7 विकेट पर 264 रन बनाते हुए अपनी दूसरी पारी घोषित कर दी. इस तरह पाकिस्तान टीम को रावलपिंडी टेस्ट जीतने के लिए 343 रनों का टारगेट मिला. इसके जवाब में पाकिस्तान टीम ने चौथे दिन का खेल खत्म होने तक 2 विकेट गंवाकर 80 रन बना दिए हैं. अब भी उन्हें जीत के लिए आखिरी दिन (5 दिसंबर) 263 रनों की जरूरत है. पाकिस्तान टीम के लिए इमाम उल हक 43 और सऊद शकील 24 रन बनाकर नाबाद हैं.