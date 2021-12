America Vs China: बीजिंग विंटर ओलंपिक का राजनयिक बहिष्कार करेगा अमेरिका, दोनों देशों में ठनी

अमेरिका और चीन के बीच जारी राजनीतिक कोल्ड वॉर का असर अब खेल के मैदान पर भी दिखने लगा है. साल 2022 में चीन के बीजिंग में होने वाले विंटर ओलंपिक को लेकर अमेरिका ने बड़ा ऐलान कर दिया है. अमेरिका का कहना है कि वह विंटर ओलंपिक का राजनयिक बहिष्कार करेगा. जिसके बाद एक बार फिर दोनों देशों में ठन गई है.



व्हाइट हाउस की ओर से बयान जारी कर कहा गया है कि अमेरिका की ओर से खिलाड़ी ओलंपिक में हिस्सा लेंगे, सरकार की ओर से उन्हें पूरा सपोर्ट भी मिलेगा लेकिन हम राजनयिक तौर पर इसमें हिस्सा नहीं लेंगे.



अमेरिका ने ये फैसला इसलिए लिया है क्योंकि चीन में हाल ही में कई ऐसे मामले सामने आए हैं जो मानवाधिकार उल्लंघन से जुड़े हैं. अमेरिका लगातार इनका विरोध करता आया है. अमेरिका का कहना है कि हमारी कोशिश है कि सभी देश मानवाधिकार नियमों का पालन करें, ऐसे में हम इससे जुड़ी चीज़ों में आगे बढ़कर कदम उठाते रहेंगे.



