BWF World Tour: पीवी सिंधु ने जीता सिल्वर मेडल, फाइनल में साउथ कोरिया की सियोंग ने 39 मिनट में हराया

BWF World Tour: भारतीय बैडमिंटन स्टार पीवी सिंधु एक और बड़ी उपलब्धि हासिल करने से चूक गईं. वे BWF वर्ल्ड टूर फाइनल्स टूर्नामेंट में गोल्ड मेडल से एक जीत से दूर रह गईं. उन्हें फाइनल में हार के साथ ही सिल्वर मेडल के साथ संतोष करना पड़ा है. उन्होंने इस टूर्नामेंट में शानदार प्रदर्शन दिखाते हुए फाइनल में जगह बनाई थी.

दो बार की ओलंपिक मेडलिस्ट पीवी सिंधु का फाइनल मुकाबला रविवार (5 दिसंबर) को साउथ कोरिया की आन सियोंग से हुआ. इस जंग में सियोंग ने 39 मिनट में ही पीवी सिंधु को पटखनी दे दी. भारतीय स्टार को सीधे सेटों में 16-21 12-21 से हार झेलनी पड़ी.

2018 में सिंधु ने खिताब जीता था

सिंधु ने 2018 में BWF वर्ल्ड टूर फाइनल्स खिताब जीता था. तब वे यह उपलब्धि हासिल करने वाली पहली भारतीय प्लेयर भी बनी थीं. यह तीसरा मौका था, जब सिंधु को BWF वर्ल्ड टूर के फाइनल में हार का सामना करना पड़ा. वहीं, यदि आन सियोंग के खिलाफ मैच की बात करें, तो सिंधु को इससे पहले अक्टूबर में ही डेनमार्क ओपन के क्वार्टरफाइनल में भी सियोंग के खिलाफ हार झेलनी पड़ी थी. सियोंग ने हाल ही में इंडोनेशिया ओपन और इंडोनेशिया मास्टर्स भी जीता है.

बड़े मुकाबलों में हार जाती हैं सिंधु

सिंधु पिछले कुछ समय से बड़े टूर्नामेंट्स के फाइनल और सेमीफाइनल में तो जगह बनाने में कामयाब रहती हैं, लेकिन वहां उन्हें लगातार हार का सामना करना पड़ रहा है. टोक्यो ओलंपिक में भी ऐसा ही हुआ, जहां उन्हें सेमीफाइनल में हारकर ब्रॉन्ज मेडल से ही संतोष करना पड़ा था. सिंधु को अब अपनी टेक्निक और मानसिकता में सुधार करना होगा. साथ ही ग्रुप स्टेज में जो उनका शानदार प्रदर्शन होता है, उसे बड़े मैचों में भी बरकरार रखना होगा.

