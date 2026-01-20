scorecardresearch
 
न्यूजीलैंड ODI सीरीज खत्म... अब टीम इंडिया के लिए कब मैदान पर उतरेंगे ROKO, नोट कर लें तारीख

न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज खत्म होने के बाद रोहित शर्मा और विराट कोहली को भारतीय टीम में देखने के लिए फैन्स को लंबा इंतजार करना होगा. दोनों खिलाड़ी अब आईपीएल 2026 में नजर आएंगे और इसके बाद जून 2026 में अफगानिस्तान के खिलाफ संभावित वनडे सीरीज से टीम इंडिया में वापसी कर सकते हैं.

भारत- न्यूजीलैंड वनडे सीरीज के बाद कब मैदान में उतरेंगे विराट-रोहित (Photo: BCCI)
भारत- न्यूजीलैंड वनडे सीरीज के बाद कब मैदान में उतरेंगे विराट-रोहित (Photo: BCCI)

भारत बनाम न्यूजीलैंड वनडे सीरीज खत्म होने के बाद फैन्स के मन में सबसे बड़ा सवाल यही है कि अब रोहित शर्मा और विराट कोहली को भारतीय जर्सी में अगली बार कब देखा जाएगा. पिछले साल अक्टूबर में ऑस्ट्रेलिया दौरे पर जब रोहित और विराट ने वनडे सीरीज खेली थी, तब लोगों को बड़ी राहत मिली थी. दरअसल, उससे पहले दोनों को करीब सात महीने तक भारत की जर्सी में खेलने का मौका नहीं मिला था. अब न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज के बाद एक बार फिर फैंस को ‘रो-को’ को देखने के लिए लंबा इंतजार करना पड़ेगा.

न्यूजीलैंड सीरीज में कोहली चमके, रोहित रहे फीके

ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अक्टूबर और फिर दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ नवंबर-दिसंबर में खेले गए तीन वनडे मैचों में शानदार प्रदर्शन करने के बाद रोहित और विराट न्यूजीलैंड के खिलाफ तीन मैचों की वनडे सीरीज में उतरे थे. कागजों पर भारत मजबूत दिख रहा था, लेकिन मैदान पर कहानी बिल्कुल अलग रही और न्यूजीलैंड ने भारत को 2-1 से हराकर सीरीज जीत ली.

इस सीरीज में रोहित शर्मा का प्रदर्शन निराशाजनक रहा और वह तीन मैचों में कुल 61 रन ही बना सके. वहीं विराट कोहली हमेशा की तरह शानदार लय में नजर आए. उन्होंने पहले मैच में 93 रन की अहम पारी खेली. राजकोट में वह सिर्फ 23 रन बना पाए, जहां भारत को हार मिली. निर्णायक मुकाबले में कोहली ने 108 गेंदों पर 124 रन की बेहतरीन पारी खेली.

अगर उन्हें टॉप ऑर्डर से थोड़ा भी सहयोग मिल जाता, तो भारत आसानी से लक्ष्य हासिल कर सकता था. हालांकि हर्षित राणा और नीतीश कुमार रेड्डी ने कुछ उम्मीद जरूर जगाई, लेकिन कोहली के पास टिककर खेलने वाला कोई साथी नहीं रहा.

अब आगे क्या? कब दिखेंगे रोहित और विराट?

अब सवाल यह है कि रोहित शर्मा और विराट कोहली भारतीय टीम के लिए अगली बार कब खेलेंगे. घरेलू क्रिकेट में रणजी ट्रॉफी का दूसरा चरण जरूर आने वाला है, लेकिन दोनों खिलाड़ी टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले चुके हैं, इसलिए वह इसमें हिस्सा नहीं लेंगे. इसके अलावा टी20 वर्ल्ड कप 2026 में भी दोनों नजर नहीं आएंगे, क्योंकि उन्होंने बारबाडोस में पिछला टी20 वर्ल्ड कप जीतने के बाद टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट को अलविदा कह दिया था.

अब रोहित और विराट को अगली बार प्रशंसक आईपीएल 2026 में देख पाएंगे. रोहित शर्मा मुंबई इंडियंस (MI) के लिए और विराट कोहली रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के लिए खेलते नजर आएंगे.

भारतीय टीम के लिए अगला वनडे कब?

भारतीय टीम के लिए रोहित और विराट की अगली वनडे एंट्री जून 2026 में हो सकती है. फ्यूचर टूर प्रोग्राम (FTP) के अनुसार, अफगानिस्तान के भारत दौरे की संभावना है, जिसमें एक टेस्ट और तीन वनडे मैच खेले जाने हैं. हालांकि शेड्यूल अभी घोषित नहीं हुआ है, लेकिन सीरीज होने की उम्मीद है, क्योंकि भारत के पास एशियाई टीमों के साथ ज्यादा द्विपक्षीय विकल्प नहीं हैं.

इसके बाद भारत जुलाई 2026 में इंग्लैंड का दौरा करेगा, जहां तीन मैचों की वनडे सीरीज खेली जाएगी. यह सीरीज 14 जुलाई से शुरू होगी. मुकाबले एजबेस्टन, कार्डिफ और लॉर्ड्स में खेले जाएंगे.

अगर अफगानिस्तान सीरीज होती है, तो रोहित शर्मा और विराट कोहली 2026 के अंत तक भारत के लिए करीब 15 और वनडे मैच खेल सकते हैं.

भारत का वनडे शेड्यूल (2025–26)

भारत जून 2026 में अफगानिस्तान के खिलाफ घरेलू मैदान पर तीन वनडे मैच खेल सकता है. इसके बाद जुलाई 2026 में इंग्लैंड दौरे पर तीन वनडे खेले जाएंगे. सितंबर–अक्टूबर 2026 में वेस्टइंडीज की टीम भारत आएगी, जहां तीन वनडे मुकाबले होंगे. इसके बाद अक्टूबर–नवंबर 2026 में भारत न्यूजीलैंड दौरे पर जाएगा, जहां तीन वनडे खेले जाएंगे. साल के अंत में दिसंबर 2026 में श्रीलंका भारत दौरे पर आएगा और यहां भी तीन वनडे मैच खेले जाएंगे.

