Ind Vs Aus: भारत की हार पर भड़के कांग्रेस नेता, बोले- किसी को चोटिल कर उमरान मलिक को लाओ

टी-20 वर्ल्डकप से पहले भारतीय टीम अपने घर में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टी-20 सीरीज़ खेल रही है. मोहाली में खेले गए पहले मैच में टीम इंडिया को करारी हार झेलनी पड़ी, इसके बाद भारतीय टीम की रणनीति पर कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं. कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने भी टीम इंडिया के प्रदर्शन पर सवाल खड़े किए और कुछ सुझाव भी दिए.

अभिषेक मनु सिंघवी क्रिकेट के फैन हैं और लगातार इससे जुड़े ट्वीट करते रहते हैं. मोहाली टी-20 के बाद कांग्रेस नेता ने लिखा कि टीम इंडिया को इस तथ्य को याद रखना चाहिए कि उन्हें टी-20 वर्ल्डकप में जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद शमी की ज़रूरत पड़ेगी. मोहाली में जिस तरह की पिच मिली है, ऑस्ट्रेलिया में भी वैसी पिच मिलेंगी.

Team India should be mindful of the fact that they need Bumrah & Shami in the world T20. They will encounter similar wickets in Australia that they encountered in Mohali & that extra pace is needed. Injure someone & take Umran too.