AB de Villiers Retirement: डिविलियर्स को इस भारतीय क्रिकेटर ने दी ऐसी विदाई, इंडियन फैंस ही भड़क उठे

AB de Villiers Retirement: क्रिकेट की दुनिया के मिस्टर-360 डिग्री यानी एबी डिविलियर्स ने अब संन्यास ले लिया है. अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से लंबे वक्त से दूर चल रहे एबी डिविलियर्स अब IPL में भी खेलते हुए नज़र नहीं आएंगे. हर कोई क्रिकेट के इस लीजेंड को बधाई दे रहा है, लेकिन इस बीच भारत के एक क्रिकेटर ने ट्विटर पर कुछ यूं विदाई दी कि बवाल हो गया और फैंस क्रिकेटर को ही ट्रोल करने लगे.

दरअसल, आईपीएल के कई सीजन में खेल चुके परविंदर अवाना ने अपने ट्विटर अकाउंट के जरिए एबी डिविलियर्स को विदाई दी. उन्होंने एक वीडियो ट्वीट किया, जिसमें आईपीएल में एबी डिविलियर्स उनकी बॉल पर शॉट मारते वक्त बोल्ड हो जाते हैं. परविंदर अवाना ने इस ट्वीट के साथ लिखा कि थैंक्यू एबी डिविलियर्स, क्रिकेट के लिए आपके योगदान के लिए.

Just before this happened

pic.twitter.com/b1L2xxr8no — Ansh 18 (@070___________) November 19, 2021

बस फिर क्या, फैंस को इस तरह की विदाई बिल्कुल भी पसंद नहीं आई. तमाम लोगों ने इस ट्वीट के नीचे ही जवाब देना शुरू कर दिया. कुछ फैंस ने विकेट से पहले की बॉल ट्वीट की, जिसमें एबी डिविलियर्स ने परविंदर की बॉल पर छक्का मारा था. जबकि एक फैन ने सुरेश रैना की बैटिंग का स्क्रीनशॉट डाला.

Imagine Raina wishing him on his birthday with this video 😂 pic.twitter.com/cygwmNbPwp — Ryan (@ryandesa_07) November 19, 2021

You do not deserve to tease him 🤫 pic.twitter.com/aqnUvZ0nOF — R V Deva (@deva_rv) November 19, 2021

जिसमें सुरेश रैना ने परविंदर अवाना के ओवर में ही कई रन लूटे थे, तब सीएसके और पंजाब के बीच मुकाबला हुआ था. एक फैन ने लिखा कि ओके, लेकिन आप हैं कौन? एबी डिविलियर्स के कई इंडियन फैंस ही परविंदर अवाना को ट्विटर पर जवाब देने में जुटे हुए हैं.

आपको बता दें कि एबी डिविलियर्स ने शुक्रवार को जब अपने संन्यास का ऐलान किया, तब उसके बाद से ही उनके लिए संदेश आने का सिलिसिला जारी है. आईपीएल की वजह से एबी डिविलियर्स भारत में काफी पॉपुलर हो गए हैं, ऐसे में भारत के किसी भी ग्राउंड में अगर एबी डिविलियर्स उतरते हैं तो उनके चाहने वाले वहां मौजूद रहते हैं.