Ind Vs Nz, Rohit Sharma: विराट कोहली की गैर-मौजूदगी में रोहित शर्मा का बड़ा बयान, ‘…खिलाड़ियों को फ्रीडम देना जरूरी’

Ind Vs Nz, Rohit Sharma: न्यूजीलैंड के खिलाफ जारी तीन मैचों की टी-20 सीरीज में भारतीय टीम ने 2-0 से अजेय बढ़त बना ली है. दूसरे टी-20 मैच में कप्तान रोहित शर्मा और उप-कप्तान केएल राहुल की शानदार पारी के दम पर टीम इंडिया को जीत नसीब हुई. जीत के बाद कप्तान रोहित शर्मा ने खिलाड़ियों के प्रदर्शन और बेंच-स्ट्रेंथ को लेकर खुलकर बात की.

कप्तान रोहित शर्मा ने मैच के बाद कहा, ‘हमने मुश्किल हालात में शानदार प्रदर्शन किया, न्यूजीलैंड की टीम शानदार है. मैच में एक विकेट की बात थी, जो हमें मोमेंटम दे सकती थी. हमारी बेंच स्ट्रेंथ काफी मजबूत है, नए प्लेयर लगातार क्रिकेट खेलते हुए आ रहे हैं’.

रोहित शर्मा बोले कि कप्तान के तौर पर मेरा काम यही रहेगा कि नए प्लेयर हमेशा कम्फर्टेबल फील करें, जब भी वो खेलने आएं. ये मेरे लिए जरूरी है कि प्लेयर्स को वो फ्रीडम दी जाए, बाकी बाहरी चीज़ों की चिंता ना की जाए. इसलिए ग्राउंड में आते ही सिर्फ गेम को लेकर सोचें.

