इंदौर में होटल के बाहर महिला ने पकड़ लिया रोहित शर्मा का हाथ, सिक्योरिटी तोड़ने की वजह भी बताई

इंदौर में भारतीय टीम के होटल के बाहर एक महिला द्वारा रोहित शर्मा तक पहुंचने की घटना ने सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. महिला ने बताया कि उसने यह कदम अपनी गंभीर रूप से बीमार बेटी के इलाज के लिए मदद मांगने के उद्देश्य से उठाया था.

इंदौर में रोहित शर्मा की सुरक्षा में हुई गंभीर चूक (Photo: ITG)

इंदौर में भारतीय क्रिकेट टीम के होटल के बाहर एक चौंकाने वाली सुरक्षा चूक सामने आई, जब एक महिला रविवार को पूर्व भारतीय कप्तान रोहित शर्मा तक पहुंचने में कामयाब हो गई. इस घटना से अधिकारियों और प्रशंसकों में हड़कंप मच गया. यह वाकया भारत और न्यूजीलैंड के बीच हाल ही में समाप्त हुई वनडे सीरीज के दौरान हुआ.

रोहित शर्मा का पकड़ लिया हाथ

सोशल मीडिया पर वायरल हो चुके वीडियो फुटेज में देखा जा सकता है कि सरिता शर्मा नाम की महिला होटल की सुरक्षा को चकमा देते हुए तीसरे वनडे के बाद रोहित शर्मा तक पहुंच गई और उनका हाथ पकड़ लिया. इस अचानक हुई घटना से अनुभवी बल्लेबाज़ रोहित शर्मा साफ तौर पर हैरान नजर आए, जिसके बाद सुरक्षाकर्मियों ने तुरंत हस्तक्षेप करते हुए उन्हें सुरक्षित बाहर निकाला.

जानें क्या है पूरा मामला

इसके बाद ऑनलाइन जारी एक वीडियो अपील में सरिता ने अपने इस नाटकीय कदम के पीछे की वजह बताई. उन्होंने कहा कि उनकी आठ साल की बेटी अनिका एक गंभीर बीमारी से पीड़ित है, जिसके इलाज के लिए एक विशेष मेडिकल इंजेक्शन की जरूरत है, जिसकी कीमत करीब 9 करोड़ रुपये है और जिसे अमेरिका से आयात करना होगा. उनके अनुसार, अब तक परिवार ने सामुदायिक फंडरेज़िंग के जरिए 4.1 करोड़ रुपये जुटा लिए हैं, लेकिन समय और संसाधन दोनों तेजी से खत्म हो रहे हैं.

वीडियो में सरिता ने कहा, मेरा नाम सरिता शर्मा है. मेरी बेटी अनिका एक गंभीर बीमारी से जूझ रही है और उसे बचाने के लिए 9 करोड़ रुपये का इंजेक्शन चाहिए, जो अमेरिका से मंगवाना होगा. उन्होंने आगे बताया कि उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वह अपनी बात और कैसे पहुंचाएं. उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि उनका यह कदम न तो किसी प्रचार के लिए था और न ही सेल्फी लेने की मंशा से, बल्कि अपनी बेटी की जान बचाने की मजबूरी थी.

यह भी पढ़ें: रोहित शर्मा और विराट कोहली का BCCI सेंट्रल कांट्रैक्ट से ड‍िमोशन तय? अजीत अगरकर ने A+ कैटगरी हटाने का दिया सुझाव, जानें पूरा मामला

वीडियो में उन्होंने रोहित शर्मा और विराट कोहली दोनों से मदद की अपील की. जहां सोशल मीडिया पर कई लोगों ने महिला की स्थिति के प्रति सहानुभूति जताई, वहीं इस घटना ने एक बार फिर हाई-प्रोफाइल खिलाड़ियों की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं, खासकर अंतरराष्ट्रीय दौरों के दौरान. 

