आखिरी ओवर में चाहिए थे 35 रन, बल्लेबाज ने 6 छक्के जड़कर दिलाई जीत, Video

टीम इंडिया के पूर्व क्रिकेटर युवराज सिंह के 6 छक्कों को कौन भूल सकता है. उन्होंने 2007 के टी20 वर्ल्ड कप में इंग्लैंड के खिलाफ ये कारनामा किया था. युवराज के अलावा कई और बल्लेबाज ऐसे हैं जो ये काम कर चुके हैं. इस लिस्ट में नया नाम आयरलैंड के जॉन ग्लास का जुड़ चुका है.

जॉन ग्लास ने लोकल टूर्नामेंट में एक ही ओवर में 6 छक्के जड़ दिए. 21 साल के जॉन ग्लास लगान वैली स्‍टील्‍स टी-20 ट्रॉफी के फाइनल मुकाबले में नॉर्दर्न आयरिश क्लब बालीमेना के लिए खेलते हुए ये कारनामा किया.

JOHN GLASS TAKE A BOW!



He has just hit 36 off the final over and Ballymena are the 2021 Lagan Valley Steels 2021 champions.



What an innings from the skipper. #ncut20t pic.twitter.com/afatC6Q7co