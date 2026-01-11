scorecardresearch
 
ट्रंप के खिलाफ फूटा लोगों का गुस्सा, मुस्लिम सांसद बोलीं- 'इनका काम कानून की आड़ में डराना...'

अमेरिका के मिनियापोलिस में 37 साल की एक महिला को आईसीई एजेंट ने गोली मार दी थी. इस घटना पर देशभर में लोगों में गुस्सा देखने को मिल रहा है. अमेरिका की डेमोक्रेटिक सांसद इल्हान उमर भी महिला के समर्थन में विरोध प्रदर्शनों में शामिल हो गई हैं.

अमेरिका की सड़कों पर उतरी इल्हान उमर (Photo: AP)
अमेरिका के मिनियापोलिस में ICE एजेंट की गोली से मारी गई महिला के समर्थन में अमेरिकी सांसद इल्हान उमर भी उतर आई हैं. इल्हान शनिवार को मिनियापोलिस में उन हजारों प्रदर्शनकारियों के साथ प्रोटस्ट में शामिल हुईं, जो इस घटना के विरोध में सड़कों पर उतरे हैं. इस दौरान पुलिस ने प्रदर्शन कर रहे कई लोगों को अरेस्ट किया. 

मिनेसोटा से डेमोक्रेट सांसद इल्हान ने प्रदर्शनकारियों को संबोधित करते हुए कहा कि वे इमिग्रेशन एंड कस्टम्स एनफोर्समेंट (ICE) एजेंट्स की अवैध एक्शन को डॉक्यूमेंट करना जारी रखें, क्योंकि अगर आज जवाबदेही नहीं हैं तो क्या हुआ, कल तो होगी. उन्होंने आईसीई को हिंसक बताते हुए कहा कि इनका काम कानून की आड़ में लोगों को डराना है. इल्हान ने प्रदर्शनकारियों से शांतिपूर्ण रहने की अपील भी की.  

10 जनवरी 2026 को मिनियापोलिस में हजारों लोग सड़कों पर उतरे. प्रदर्शनकारी ICE एजेंटों की तैनाती को खत्म करने और गुड की मौत की जांच की मांग कर रहे थे. ये प्रदर्शन पाउडरहॉर्न पार्क से शुरू हुए और शहर की सड़कों पर फैल गए. कुछ जगहों पर संघीय एजेंट्स और प्रदर्शनकारियों के बीच टकराव हुआ, जिसमें आंसू गैस का इस्तेमाल भी किया गया. 

मालूम हो कि ये विरोध पूरे अमेरिका में फैल गया है. 1,000 से ज्यादा इवेंट्स आयोजित हुए, जिनमें वाशिंगटन डीसी, नॉर्थ कैरोलाइना, पोर्टलैंड और अन्य शहर शामिल थे. प्रदर्शनकारी ICE की हिंसक कार्रवाइयों और ट्रंप की इमिग्रेशन पॉलिसी के खिलाफ हैं.

बता दें कि इल्हान उमर लंबे समय से इमिग्रेशन रिफॉर्म की समर्थक रही हैं और ICE की आलोचना करती रही हैं. वे मिनेसोटा की प्रतिनिधि हैं, जहां सोमाली-अमेरिकी कम्युनिटी बड़ी तादाद में है. 

इससे पहले 10 जनवरी को इल्हान उमर अपने साथी डेमोक्रेट सांसदों एंजी क्रेग और केली मॉरिसन के साथ मिनियापोलिस के पास ICE हेडक्वार्टर पहुंचे थे लेकिन उन्हें एंट्री करने से रोक दिया गया.

बता दें कि सात जनवरी 2026 को मिनियापोलिस  में एक ICE एजेंट ने 37 वर्षीय अमेरिकी नागरिक रेनी निकोल गुड को गोली मार दी थी. डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी का दावा है कि गुड ने अपनी कार को हथियार की तरह इस्तेमाल करके एजेंट्स को कुचलने की कोशिश की थी जिसके बाद एजेंट ने आत्मरक्षा में गोली चलाई.

हालांकि, स्थानीय अधिकारियों और गवाहों ने इस दावे पर सवाल उठाए हैं. इनका कहना है कि मृतक महिला एक एक्टिविस्ट थीं, जो ICE की कार्रवाइयों की निगरानी कर रही थीं. मालूम हो कि ये घटना ट्रंप प्रशासन की बड़े पैमाने पर इमिग्रेशन रेड्स के दौरान हुई. ठीक इसी तरह इसी सप्ताह पोर्टलैंड में भी एक बॉर्डर पेट्रोल एजेंट ने कार में सवार दो लोगों को गोली मारकर घायल कर दिया, जिसने विरोध को और भड़का दिया.

ICE एजेंट के समर्थन में उतरे थे ट्रंप और जेडी वेंस

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस गोलीकांड में शामिल इमिग्रेशन अधिकारी का बचाव किया था. उन्होंने दावा किया था कि महिला ने जानबूझकर एजेंट्स को निशाना बनाया था. एक वीडियो क्लिप शेयर करते हुए ट्रंप ने कहा कि ड्राइवर ने अधिकारी को जानबूझकर और हिंसक तरीके से कुचलने की कोशिश की, जिसके बाद अधिकारी ने सेल्फ डिफेंस में गोली चलाई.

ट्रंप ने कहा कि पूरी घटना को देखना बेहद डरावना है. उन्होंने दावा किया कि वीडियो के आधार पर यह विश्वास करना मुश्किल है कि अधिकारी जीवित बच पाया, लेकिन वह अब अस्पताल में भर्ती है और ठीक हो रहा है. इसके बाद उपराष्ट्रपति वेंस ने भी आईसीई से जुड़ी गोलीबारी के बारे में झूठ बोलने के लिए मीडिया को फटकार लगाते हुए कहा था कि हर कोई इस झूठ को दोहरा रहा है कि वह कोई निर्दोष महिला थी, जो मिनेसोटा में ड्राइव पर निकली थी.

---- समाप्त ----
