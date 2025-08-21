scorecardresearch
 

लद्दाख के ग्लेशियरों पर तीन खतरे: पर्यटन, सैनिक और ग्लोबल वॉर्मिंग

लद्दाख के ग्लेशियर भारत के लिए पानी का खजाना हैं, लेकिन पर्यटन, सैन्य गतिविधियां और ग्लोबल वॉर्मिंग इन्हें खतरे में डाल रहे हैं. अगर इनका संरक्षण नहीं किया गया, तो लद्दाख और जम्मू-कश्मीर में पानी का गंभीर संकट पैदा हो सकता है. सरकार, स्थानीय लोग और पर्यटकों को मिलकर इस नाजुक पारिस्थितिकी तंत्र को बचाने की जरूरत है.

लद्दाख में ग्लेशियर बहुत तेजी से पिघल रहे हैं. (Photo: ITG)
लद्दाख में ग्लेशियर बहुत तेजी से पिघल रहे हैं. (Photo: ITG)

लद्दाख जहां ऊंचे पहाड़, ठंडी हवाएं और बर्फ से ढके ग्लेशियर पर्यटकों को लुभाते हैं, अब एक बड़े संकट का सामना कर रहा है. हिमालय की बर्फीली चोटियां तेजी से पिघल रही हैं. इसके पीछे हैं ग्लोबल वॉर्मिंग, बढ़ता पर्यटन, और सैन्य गतिविधियां. ये तीनों मिलकर लद्दाख के ग्लेशियरों को खतरे में डाल रहे हैं.

लद्दाख के ग्लेशियर: पानी का खजाना

लद्दाख, भारत का ठंडा रेगिस्तान, हिमालय, कराकोरम और जांस्कर पर्वत श्रृंखलाओं में 2200 से अधिक ग्लेशियरों का घर है. ये ग्लेशियर 7900 वर्ग किलोमीटर में फैले हैं, जो लद्दाख का 6% हिस्सा है. सियाचिन ग्लेशियर, जो 73 किलोमीटर लंबा है, भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर है. इसके अलावा, ड्रांग-ड्रंग (जांस्कर) और पराचिक (सुरु घाटी) जैसे ग्लेशियर भी महत्वपूर्ण हैं.

ये ग्लेशियर इंडस, जांस्कर, लेह घाटी और पैंगोंग व त्सो मोरिरी जैसी झीलों को पानी देते हैं. ये खेती, सिंचाई और पीने के पानी के लिए जरूरी हैं. लेकिन जलवायु परिवर्तन और मानवीय गतिविधियों ने इन्हें कमजोर कर दिया है.

Ladakh Glaciers

क्या हो रहा है लद्दाख में?

लद्दाख में करीब 3 लाख लोग रहते हैं, जो पानी के लिए ग्लेशियरों पर निर्भर हैं. लेकिन स्थिति तेजी से बिगड़ रही है. 2024 की एक स्टडी के अनुसार...

  • 1650 के छोटे हिमयुग से अब तक ग्लेशियरों का क्षेत्रफल 40% कम हो चुका है.
  • कम ग्लेशियर पिघलने से भूजल रिचार्ज घट गया है.
  • आबादी 15% प्रति वर्ष की दर से बढ़ रही है. शहरीकरण 50% बढ़ा है.
  • हर साल 115 नए बोरवेल बन रहे हैं. 70 लाख घन मीटर भूजल निकाला जा रहा है.
  • भूजल का उपयोग 26 गुना बढ़ गया है, जिससे भंडार खाली हो रहे हैं.

डॉ. फारूक आजम, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इंदौर के अनुसार लद्दाख के बेसिन का 40% पानी ग्लेशियरों से आता है. यह सूखे और गीले मौसम के बीच संतुलन बनाता है. अगर यह चक्र टूटता है, तो नदियों और खेतों को पानी मिलना बंद हो जाएगा.

तीन बड़े खतरे

लद्दाख के ग्लेशियरों पर तीन मुख्य खतरे हैं: पर्यटन, सैन्य गतिविधियां और ग्लोबल वॉर्मिंग.

1. पर्यटन का बोझ

कोविड के बाद लद्दाख में पर्यटन में भारी उछाल आया. लेह घाटी, चांगथांग पठार और जांस्कर में नए होटल और होमस्टे बन गए. पर्यटक स्थानीय लोगों की तुलना में 10-20 गुना ज्यादा पानी खर्च करते हैं, जिससे बोरवेल और भूजल पर दबाव बढ़ा है.  शोधकर्ता पद्मा रिग्जिन ने बताया कि पर्यटक पानी की कमी को बढ़ा रहे हैं. ग्लेशियर पिघलने से गांवों में खेती और सिंचाई के लिए पानी कम पड़ रहा है. पहले होटलों में एयर कंडीशनर नहीं थे, लेकिन अब तापमान बढ़ने से एसी की मांग बढ़ रही है, जो पर्यावरण को और नुकसान पहुंचा रहा है.

Ladakh Glaciers

2. सैन्य गतिविधियां

गलवान झड़प (2020) के बाद लद्दाख में भारत-चीन सीमा पर तनाव बढ़ा है. इससे सैन्य ठिकानों की संख्या बढ़ी है. नए ठिकाने, वाहन और लॉजिस्टिक्स ने कार्बन उत्सर्जन को बढ़ाया है. सैन्य गतिविधियां ग्लेशियरों पर कार्बन कण और धूल जमा कर रही हैं, जो सूरज की गर्मी को सोखकर ग्लेशियरों को तेजी से पिघला रही हैं.

3. ग्लोबल वॉर्मिंग

लद्दाख में तापमान बढ़ रहा है, जो पहले कभी नहीं देखा गया. ग्लोबल वॉर्मिंग के कारण ग्लेशियर जल्दी पिघल रहे हैं. इसका पानी सिंचाई के मौसम से पहले बह जाता है और बेकार हो जाता है. जब खेतों को पानी की जरूरत होती है, तब ग्लेशियरों का पानी कम पड़ जाता है. इससे खेती और पीने के पानी की कमी हो रही है.

यह भी पढ़ें: किश्तवाड़ में फ्लैश फ्लड का रहस्य गहराया... बादल फटा या ग्लेशियर टूटा? वैज्ञानिक परेशान

नुकसान और भविष्य के संकट

  • पानी की कमी: ग्लेशियरों के पिघलने से भूजल कम हो रहा है, जिससे गांवों में पानी का संकट बढ़ रहा है.
  • खेती पर असर: लद्दाख में खेती पूरी तरह ग्लेशियरों पर निर्भर है. पानी की कमी से फसलें नष्ट हो रही हैं.
  • आर्थिक नुकसान: पर्यटन और सैन्य गतिविधियों से बढ़ता कार्बन उत्सर्जन ग्लेशियरों को नुकसान पहुंचा रहा है, जो लंबे समय में अर्थव्यवस्था को प्रभावित करेगा.
  • पारिस्थितिकी संकट: ग्लेशियरों का पिघलना इंडस बेसिन को प्रभावित करेगा, जो भारत और पाकिस्तान के लिए महत्वपूर्ण है.

Ladakh Glaciers

समाधान की जरूरत

  • पानी का संरक्षण: होटलों और होमस्टे में पानी के उपयोग को नियंत्रित करना होगा. रेनवॉटर हार्वेस्टिंग और जल रिचार्ज सिस्टम को बढ़ावा देना जरूरी है.
  • हरित ऊर्जा: सैन्य ठिकानों और होटलों में सौर ऊर्जा और अन्य नवीकरणीय स्रोतों का उपयोग बढ़ाना होगा.
  • ग्लेशियर संरक्षण: ग्लेशियरों पर कार्बन कणों को कम करने के लिए वाहनों और निर्माण को नियंत्रित करना होगा.
  • स्थायी पर्यटन: पर्यटकों को पानी और ऊर्जा के सीमित उपयोग के लिए जागरूक करना होगा.
  • शोध और निगरानी: ग्लेशियरों की सेहत पर नजर रखने के लिए ISRO और अन्य वैज्ञानिक संस्थानों को सैटेलाइट डेटा का उपयोग करना चाहिए.
