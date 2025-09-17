scorecardresearch
 

Feedback

IEA की चेतावनी... दुनिया में तेजी से कम हो रहे तेल-गैस के भंडार, भारत को है खतरा

विश्व में तेल और गैस भंडार तेजी से घट रहे हैं, जिससे आयात पर निर्भर भारत के लिए आपूर्ति और कीमतों का खतरा बढ़ रहा है. IEA की रिपोर्ट के अनुसार भारत को ऊर्जा सुरक्षा के लिए विविध स्रोत, घरेलू खोज और स्वच्छ ऊर्जा विकल्प जैसे ग्रीन हाइड्रोजन और बायोफ्यूल पर ध्यान देना होगा. समुद्री स्रोतों की तेज कमी से जोखिम और बढ़ रहा है.

Advertisement
X
दुनिया में तेल और गैस के भंडार खत्म हो जाएंगे तो गाड़ियां कैसी चलेंगी. (File Photo: Chandradeep Kumar/India Today)
दुनिया में तेल और गैस के भंडार खत्म हो जाएंगे तो गाड़ियां कैसी चलेंगी. (File Photo: Chandradeep Kumar/India Today)

अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी (IEA) ने चेतावनी दी है कि विश्व में तेल और गैस के भंडार तेजी से खत्म हो रहे हैं. यह स्थिति आयात पर निर्भर भारत जैसे देशों के लिए एनर्जी सप्लाई (पेट्रोल, डीजल और गैस) और कीमतों के मामले में बड़ा खतरा पैदा कर रही है. IEA की नई रिपोर्ट 'तेल और गैस क्षेत्रों की कमी के प्रभाव' में कहा गया है कि भारत को ऊर्जा सुरक्षा मजबूत करने के लिए विविध स्रोतों, घरेलू खोज और स्वच्छ ऊर्जा विकल्पों पर ध्यान देना होगा.

यह भी पढ़ें: सितंबर में इतनी बारिश क्यों? उत्तराखंड में 24 घंटे में अचानक इतनी तबाही कैसे मची

भारत के लिए खतरा

भारत अपनी जरूरत का 85% से ज्यादा कच्चा तेल और 45% गैस आयात करता है. तेजी से घटते वैश्विक भंडार भारत के लिए आपूर्ति में रुकावट और कीमतों में उछाल का खतरा ला रहे हैं. खासकर शेल और गहरे समुद्री स्रोतों की तेज कमी इस खतरे को और बढ़ा रही है.

सम्बंधित ख़बरें

safran enginer indian fighter jet
न अमेरिका पर निर्भरता, न किसी और पर... फाइटर जेट के स्वदेशी इंजन का प्रोजेक्ट साफरान कितना अहम? 
World Oldest Mummy
दुनिया की सबसे पुरानी ममी मिली... मिस्र से पहले चीन में बनाई जाती थी ममी  
Bumpy cute pink fish
मिलिए क्यूट बम्पी से ... नीली आंखों वाली गुलाबी मछली से, जो गहरे समंदर में मिली 
September Rainfall Dehradun Cloudburst
सितंबर में इतनी बारिश क्यों? उत्तराखंड में 24 घंटे में अचानक इतनी तबाही कैसे मची 
virus inside fungus
फंगस के अंदर 'रशियन डॉल वायरस'... इंफेक्शन हुआ तो बचना मुश्किल 

IEA ने सुझाव दिया कि भारत को अपनी ऊर्जा सुरक्षा मजबूत करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाने चाहिए...

oil gas reserve india

  • विविध स्रोतों से आयात: एक ही देश पर निर्भरता कम करें.  
  • घरेलू खोज तेज करें: भारत में तेल और गैस की खोज को बढ़ावा दें.
  • रणनीतिक भंडार बढ़ाएं: आपात स्थिति के लिए तेल और गैस का भंडारण बढ़ाएं.
  • स्वच्छ ऊर्जा विकल्प: ग्रीन हाइड्रोजन, बायोफ्यूल और अन्य नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों पर जोर दें ताकि आयात पर निर्भरता कम हो.

तेल और गैस भंडार तेजी से घट रहे हैं

विश्व के तेल और गैस क्षेत्रों से उत्पादन की प्राकृतिक कमी की दर तेज हो गई है. इसका बड़ा कारण यह है कि अब तेल और गैस उद्योग शेल (shale) और गहरे समुद्री (deep offshore) स्रोतों पर ज्यादा निर्भर है, जो पारंपरिक जमीन आधारित क्षेत्रों की तुलना में जल्दी खत्म हो जाते हैं.

Advertisement

यह भी पढ़ें: हिमालय पार कर तिब्बत पहुंच गया मॉनसून... क्या आने वाली है बड़ी मुसीबत?

IEA के कार्यकारी निदेशक फतीह बिरोल ने कहा कि तेल और गैस की कमी की दर ऊर्जा निवेश के लिए सबसे बड़ा मुद्दा है. हाल के वर्षों में यह दर तेजी से बढ़ी है. उद्योग को मौजूदा उत्पादन स्तर बनाए रखने के लिए पहले से कहीं ज्यादा मेहनत करनी पड़ रही है.

oil gas reserve india

90% निवेश सिर्फ मौजूदा स्तर बनाए रखने में

तेल और गैस उद्योग में हर साल होने वाला 90% निवेश केवल मौजूदा क्षेत्रों की प्राकृतिक कमी को रोकने में खर्च हो रहा है. नए डिमांड को पूरा करने के लिए बहुत कम पैसा बचता है. अगर नए निवेश नहीं हुए, तो वैश्विक तेल उत्पादन हर साल 55 लाख बैरल प्रति दिन (mb/d) कम हो जाएगा, जो 2010 में 40 लाख बैरल प्रति दिन से काफी ज्यादा है.

इसी तरह, प्राकृतिक गैस का उत्पादन हर साल 270 अरब घन मीटर (bcm) कम होगा, जो 2010 में 180 bcm था. बिरोल ने चेतावनी दी कि बिना निवेश के हर साल ब्राजील और नॉर्वे के कुल तेल उत्पादन के बराबर कमी होगी.

यह भी पढ़ें: 10 तेजस फाइटर जेट डिलीवरी के लिए रेडी, 24 अलग-अलग स्टेज पर हो रहे तैयार

Advertisement

शेल और समुद्री क्षेत्र सबसे तेजी से खत्म हो रहे

IEA ने विश्व के करीब 15,000 तेल और गैस क्षेत्रों के डेटा का विश्लेषण किया. इसमें पाया गया कि अलग-अलग क्षेत्रों में कमी की दर में बहुत अंतर है.

oil gas reserve india

  • यूरोप के छोटे समुद्री क्षेत्र: इनमें कमी की दर 15% से ज्यादा है. 
  • मध्य पूर्व के बड़े जमीन आधारित क्षेत्र: इनमें कमी की दर सालाना 2% से कम है.  
  • शेल तेल और गैस कुएं: ये सबसे तेजी से खत्म होते हैं. पहले साल में 35% और दूसरे साल में 15% उत्पादन गिर जाता है.

इस बढ़ती निर्भरता का मतलब है कि अगर लगातार ड्रिलिंग और पूंजी निवेश न हो, तो आपूर्ति जल्दी कम हो सकती है. IEA का अनुमान है कि 2050 तक मौजूदा उत्पादन बनाए रखने के लिए 450 लाख बैरल तेल और 2000 अरब घन मीटर गैस नए पारंपरिक क्षेत्रों से चाहिए. यह विश्व के शीर्ष तीन उत्पादकों के कुल उत्पादन के बराबर है.

नए प्रोजेक्ट्स में समय लगता है

रिपोर्ट में चेतावनी दी गई कि नए तेल और गैस स्रोत विकसित करने में औसतन 20 साल लगते हैं. इसमें खोज के लिए 10 साल और मूल्यांकन, मंजूरी और निर्माण के लिए 10 साल और लगते हैं. अगर आज निवेश या खोज में देरी हुई, तो 2030 और 2040 के दशक में आपूर्ति कम हो सकती है. इससे ऊर्जा सुरक्षा, कीमतों में अस्थिरता और उत्सर्जन पर असर पड़ेगा. 

Advertisement

oil gas reserve india

आपूर्ति पर ध्यान जरूरी

बिरोल ने कहा कि वैश्विक ऊर्जा चर्चा में अक्सर डिमांड पर ज्यादा ध्यान दिया जाता है, लेकिन आपूर्ति की गतिशीलता पर भी उतना ही ध्यान देना जरूरी है. हमें बाजार संतुलन, ऊर्जा सुरक्षा और उत्सर्जन के प्रभावों पर सावधानी से विचार करना होगा. IEA की यह रिपोर्ट भारत जैसे आयात-निर्भर देशों के लिए एक चेतावनी है. 

तेल और गैस भंडारों की तेज कमी और शेल जैसे स्रोतों पर बढ़ती निर्भरता से आपूर्ति और कीमतों का जोखिम बढ़ रहा है. भारत को अपनी ऊर्जा सुरक्षा के लिए घरेलू खोज, रणनीतिक भंडार और स्वच्छ ऊर्जा विकल्पों पर तेजी से काम करना होगा. अगर स्वच्छ ऊर्जा की ओर बदलाव तेज हुआ, तो तेल और गैस की मांग कम हो सकती है, लेकिन अभी डिमांड मजबूत बनी हुई है. भारत को भविष्य की चुनौतियों के लिए अभी से तैयार होना होगा.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    एशिया कप 2025 शेड्यूल
    Advertisement