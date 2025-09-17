10 तेजस फाइटर जेट डिलीवरी के लिए रेडी, 24 अलग-अलग स्टेज पर हो रहे तैयार

भारत सरकार और हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (HAL) जल्द ही बड़ा सौदा करने जा रहे हैं. इस सौदे के तहत HAL भारतीय वायुसेना (IAF) के लिए 97 और लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट (LCA Mk-1A) बनाएगा, जिसकी कीमत करीब 66,000 करोड़ रुपये होगी.

HAL के प्रमुख डीके सुनील ने एक अंग्रेजी अखबार को बताया कि यह कॉन्ट्रैक्ट अक्टूबर 2025 में साइन हो सकता है, जैसे ही HAL पहले से ऑर्डर किए गए 83 LCA Mk-1A में से पहले दो जेट्स वायुसेना को सौंप देगा.

क्या है LCA Mk-1A और यह क्यों खास है?

LCA Mk-1A भारत का स्वदेशी फाइटर जेट है, जिसे HAL ने डिज़ाइन और विकसित किया है. यह जेट हल्का, तेज़ और आधुनिक हथियारों से लैस है, जो इसे भारतीय वायुसेना की ताकत बढ़ाने में मदद करता है. इस जेट में एडवांस रडार सिस्टम (उत्तम AESA रडार) और इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणाली (Electronic Warfare Suite) जैसे आधुनिक फीचर्स हैं, जो इसे और भी खतरनाक बनाते हैं.

कॉन्ट्रैक्ट की तैयारियां और इंजन डील

HAL प्रमुख डीके सुनील ने बताया कि 97 नए LCA Mk-1A के लिए कागजी कार्रवाई शुरू हो चुकी है. इस कॉन्ट्रैक्ट के साथ-साथ एक और बड़ा सौदा होगा, जिसमें अमेरिकी कंपनी GE Aerospace से 113 F404-IN20 इंजनों की खरीद की जाएगी. इस इंजन डील की कीमत करीब 1 बिलियन डॉलर (लगभग 8,300 करोड़ रुपये) है.

इसे भी अक्टूबर 2025 में अंतिम रूप दिया जा सकता है. ये इंजन नए LCA Mk-1A जेट्स को पावर देंगे. सुनील ने कहा कि जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट साइन होगा, हम इंजन और अन्य जरूरी उपकरणों के लिए दूसरी डील्स शुरू कर देंगे. हमारा लक्ष्य है कि वायुसेना को समय पर जेट्स मिलें.

पहले ऑर्डर की डिलीवरी में देरी क्यों हुई?

2021 में सरकार ने 83 LCA Mk-1A जेट्स के लिए 48,000 करोड़ रुपये का ऑर्डर दिया था. इन जेट्स की डिलीवरी मार्च 2024 से शुरू होनी थी, लेकिन GE Aerospace से इंजन सप्लाई में देरी के कारण यह समयसीमा टल गई. सुनील ने बताया कि वैश्विक स्तर पर सप्लाई चेन की समस्याओं ने इस प्रोजेक्ट को प्रभावित किया, लेकिन अब स्थिति सुधर रही है.

GE Aerospace ने अब तक 99 में से तीन इंजन सप्लाई किए हैं. दिसंबर 2025 तक सात और इंजन देने का वादा किया है. अगले साल 20 और इंजन मिलने की उम्मीद है. 2027 से GE Aerospace हर साल 20 से ज्यादा इंजन सप्लाई करेगा, जिससे जेट्स की डिलीवरी तेज होगी.

हथियार टेस्टिंग और डिलीवरी की तैयारी

LCA Mk-1A प्रोग्राम अब सही रास्ते पर है. HAL ने बताया कि 10 LCA Mk-1A जेट्स तैयार हैं, जिनमें से दो में नए इंजन लगाए जा चुके हैं. 24 और जेट्स के फ्यूजलेज (मुख्य ढांचे) अलग-अलग चरणों में तैयार हो रहे हैं. HAL की सालाना उत्पादन क्षमता 24 LCA Mk-1A जेट्स की है.

दो LCA Mk-1A जेट्स ने पूर्वी भारत में एक फायरिंग रेंज पर ASRAAM (एडवांस्ड शॉर्ट-रेंज एयर-टू-एयर मिसाइल) के साथ हथियार टेस्टिंग शुरू की. इसके बाद Astra बियॉन्ड विज़ुअल रेंज एयर-टू-एयर मिसाइल (BVRAAM) का टेस्ट होगा. यह टेस्ट सेंटर फॉर मिलिट्री एयरवर्थनेस एंड सर्टिफिकेशन (CEMILAC) की मंजूरी के बाद होगा.

Astra मिसाइल का एक टेस्ट मार्च में हुआ था, लेकिन वह पूरी तरह सफल नहीं रहा. अब मिसाइल के सॉफ्टवेयर में कुछ बदलाव किए गए हैं, जिसके बाद टेस्ट दोबारा होगा. जब मिसाइल टारगेट को हिट करती है, तो यह पूरे जेट सिस्टम की सफलता का सबूत होता है. मिसाइल का सही तरीके से लॉन्च होना, टारगेट तक पहुंचना और सटीक निशाना लगाना जेट की सभी प्रणालियों की मजबूती दिखाता है.

भारतीय वायुसेना के लिए क्यों जरूरी है LCA Mk-1A?

भारतीय वायुसेना की फाइटर जेट्स की संख्या कम हो रही है. LCA Mk-1A जैसे स्वदेशी जेट्स इस कमी को पूरा करने में अहम भूमिका निभाएंगे. वायुसेना को इन जेट्स की डिलीवरी में देरी से उसकी युद्धक तैयारियों पर असर पड़ सकता है. इसलिए HAL पर दबाव है कि वह जल्द से जल्द जेट्स डिलीवर करे. सुनील ने भरोसा दिलाया कि पहली डिलीवरी अक्टूबर 2025 में होगी. इसके बाद बाकी जेट्स तेजी से दिए जाएंगे.

नए ट्रेनर जेट्स में क्या होगा खास?

नए कॉन्ट्रैक्ट में 97 LCA Mk-1A जेट्स में 29 ट्रेनर जेट्स शामिल होंगे. ये ट्रेनर जेट्स पुराने LCA Mk-1 स्टैंडर्ड की जगह LCA Mk-1A स्टैंडर्ड के होंगे. इनमें उत्तम AESA रडार और आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणाली होगी, जो इन्हें और भी उन्नत बनाएगी.

