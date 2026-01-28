Kanya Tarot Rashifal 28 January 2026: कन्या राशि वाले धन को लेकर ना दिखाएं लापरवाही, निवेश से भी रहें सावधान

कन्या (Virgo):-

Cards:-Seven of swords

इस समय थोड़ा सावधान और सजग रहने की आवश्यकता है. कार्य क्षेत्र में कोई कार्यों के विरुद्ध हो सकता हैं. बार बार सामने वाले का कार्य में रुकावट डालना चिढ़ा सकता है. संभव हैं, कि कोई करीबी व्यक्ति किसी जरूरी फैसले को पक्ष में करने के लिए किसी भी तरह के अनैतिक तरीकों को अपनाने की सलाह दें. वक्त प्रतिकूल है. किसी को पैसा उधार देने से पहले अच्छे से सोच विचार कर लें. कार्य में आ रही रूकावटों का अपनी बुद्धि और विवेक के साथ सामना करें. आगे की योजनाओं को दूसरों के साथ साझा करने से बचिए. किसी को बिना मांगे कोई सलाह न दे. दूसरों से कार्य में निर्भरता स्वयं की क्षमता पर प्रश्नचिन्ह लगा सकती है. नौकरी में पदोन्नति के साथ स्थान परिवर्तन काफी करीबी लोगों से दूर कर सकता है. रिश्तों में शक न उत्पन्न होने दें. किसी बात को परिवार से छुपा कर आगे चलकर गलतफहमियां बढ़ सकती है.

स्वास्थ्य : स्वास्थ्य को लेकर लापरवाही ना करें. बिना चिकित्सीय परामर्श के कोई भी उपचार दूसरों की सलाह से न करें.

आर्थिक स्थिति: किसी का उधार लेकर समय पर न चुकाना महंगा पड़ सकता हैं. किसी कार्य में हुआ खर्चा परेशान कर सकता है.

रिश्ते : प्रेम संबंध में बातों को छुपा सकते हैं. सामने वाले का पूछे गए किसी भी प्रश्न का उत्तर न देकर शक को और बढ़ा सकता हैं.

---- समाप्त ----