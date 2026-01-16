scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

Kanya Tarot Rashifal 16 January 2026: कन्या राशि वाले चुनौतियों में पाएंगे सफलता, परेशानियों को करें साझा

Aaj ka Kanya (Virgo) Tarot Card Horoscope, 16 January 2026: अपने मन के भीतर चले हुए संघर्ष पर काबू पाएं. आगे बढ़ने की कोशिश राह दिखाएगी. अपने परिजनों और करीबियों की अपेक्षाओं को पूरा करना और कार्य क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ देने का दबाव आपको थका सकता हैं.

Advertisement
X
virgo horoscope
virgo horoscope

कन्या (Virgo):-
Cards:- Seven of wands 

इस समय धैर्य, संयम और आत्मविश्वास के साथ सामने आ रही चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा.  चुनौतियों के सामने यदि अडिगता से खड़े रहना सफलता दिला सकता है. इस समय कमजोर न पड़े. कोई ऐसी स्थिति जिसमें कोई करीबी व्यक्ति आपके खिलाफ हो जाएं. तो हिम्मत बनाए रखें. संभव हैं, कि प्रेम संबंध को विवाह में बदलने के लिए परिजनों के विरुद्ध जाना पड़े.  समय की प्रतिकूलता आत्मविश्वास को कम कर सकती है. आप स्वयं पर संदेह न करें. इससे आपके किए किराए पर पानी फिर सकता हैं. इस समय आप अपने कदम पीछे ना हटाए. अन्यथा कमजोर प्रतिद्वंद्वी भी पराजित कर देगा.  अपने मन के भीतर चले हुए संघर्ष पर काबू पाएं. आगे बढ़ने की कोशिश राह दिखाएगी. अपने परिजनों और करीबियों की अपेक्षाओं को पूरा करना और कार्य क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ देने का दबाव आपको थका सकता हैं. अपनी जिम्मेदारियों को बांटने का प्रयास करें. 

Advertisement

स्वास्थ्य: जरूरत से ज्यादा तनाव अवसाद की स्थिति ला सकता है. परेशानियों को साझा करें. 

सम्बंधित ख़बरें

सिंह राशि वाले खर्चों में पाएंगे बड़ा सुधार, कार्यों में स्वत: आने लगेगी तेजी
कर्क राशि वाले जरूरी पक्षों की अनदेखी से बचें, आवश्यक कार्यों को प्राथमिकता से पूरा करें
मिथुन राशि वाले कार्यों में दिखाएं धैर्य, अपनी भावनाओं पर रखें नियंत्रण
वृषभ राशि वाले बेवजह किसी से ना करें विवाद, कार्यों में सुधार करेंगे प्राप्त
मेष राशि वाले नकारात्मक पहलुओं से रहें एकदम दूर, भावनात्मक आधार पर ना लें निर्णय

आर्थिक स्थिति: धन को सही योजना में निवेशित करना लाभ देगा. खर्चों पर नियंत्रण कर सकते है. 

रिश्ते: पैसों को लेकर यदि परेशानी हो रही है. तो बातचीत कर स्थिति को सही करने का प्रयास करें. 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement