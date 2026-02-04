Kanya Tarot Rashifal 4 February 2026: जिम्मेदारियां निभाएं,परेशानियां आ सकती है

कन्या (Virgo):-

Cards:- The Tower

कार्य क्षेत्र में आए अधिकारी से पुरानी अनबन हो सकती है.इस समय सामने वाला इस बात को कार्य क्षेत्र में न ले आए.इस बात की आशंका मन में बनी हुई है.किसी महत्वपूर्ण निर्णय लेने में दुविधा महसूस कर सकते है.इस समय किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह परेशानी से उभार सकती है.कार्यों को समय पर पूरा करें.बेवजह की बहस कार्यों की सफलता को प्रभावित कर सकती है.सामने वाले की कमियों का मजाक न बनाए. काश शेत्र में किसी सहयोगी के साथ नजदीकी रिश्ते अफवाहों का कारण बन सकते है. किसी के साथ अपनी निजी बातें साझा ना करें.आसपास के वातावरण से सजग रहे.संभव हैं,कि कोई आपकी गतिविधियों को नजर रख रहा हो.

प्रेमल विचारों पर काबू रखें.धैर्य और संयम के साथ समय के अनुकूल होने की प्रतीक्षा कर सकते है.रुके हुए कार्यों को पूरा करें.अपने निर्णयों में दूसरे को हस्तक्षेप न करने दे.पारिवारिक जिम्मेदारियां परिवार के अन्य सदस्यों के साथ बांट सकते है.इससे रिश्तों में मधुरता बढ़ेगी.

स्वास्थ्य: बदलती मौसम में स्वास्थ्य का खयाल रखें. खानपान पौष्टिकता लाएं.

आर्थिक स्थिति:व्यवसाय में गलत निर्णय के चलते आर्थिक परेशानियां आ सकती है.इस स्थिति में परिवार के बड़े बुजुर्ग से सलाह ले सकते है.

रिश्ते: संतान की संगत को लेकर चिंतित हो सकते है.साथ में कुछ समय बिताने की कोशिश करेंगे.

