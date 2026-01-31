scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

आज 31 जनवरी 2026 कन्या राशिफल: कन्या राशि वालों के घर परिवार में खुशियां बनी रहेंगी, इच्छित परिणाम बनेंगे

Aaj ka Kanya Rashifal 31 January 2026, Virgo Horoscope Today: करियर कारोबार में प्रभाव रहेगा. अधिकारियों से सामंजस्य बढ़ाएंगे. चहुंओर शुभता बनी रहेगी. शासकीय विषय पक्ष में बनेंगे. कामकाज में उल्लेखनीय परिणाम पाएंगे. व्यवसायिक गतिविधियां में आगे रहेंगे.

Advertisement
X
virgo horoscope
virgo horoscope

कन्या - करियर कारोबार की चाल अपेक्षित बनी रहेगी. प्रबंधन में मजबूती आएगी. सबका साथ सहयोग बनाए रखेंगे. विविध प्रयासों में गति आएगी. घर में हर्ष आनंद के क्षण बनेंगे. कला कौशल का लाभ मिलेगा. सभी सहयोग बनाए रहेंगे. करियर कारोबार में प्रभाव रहेगा. अधिकारियों से सामंजस्य बढ़ाएंगे. चहुंओर शुभता बनी रहेगी. शासकीय विषय पक्ष में बनेंगे. कामकाज में उल्लेखनीय परिणाम पाएंगे. व्यवसायिक गतिविधियां में आगे रहेंगे. योजनागत प्रयासों के बढ़ाएंगे.

नौकरी व्यवसाय- कामकाजी लक्ष्यों को समय से पूरे करेंगे. पहल पराक्रम से समकक्षों को प्रभावित करेंगे. पैतृक विषय सकारात्मक बने रहेंगे. चहुंओर इच्छित परिणाम बनेंगे. सकारात्मक वातावरण रहेगा.

धन संपत्ति- वित्तीय लाभ संवार पाएगा. प्रतिस्पर्धा का भाव बना रहेगा. जवाबदेह बने रहेंगे. नियम पालन में विश्वास बढ़ेगा. लक्ष्यभेद में बेहतर रहेंगे. विविध उपलब्धियां बढ़ेंगी. नियमित ढंग से आगे बढ़ेंगे.

सम्बंधित ख़बरें

तेजी से काम लेंगे, सबका समर्थन पाएंगे
कन्या: सेहत का ख्याल रखें, व्यापार में लाभ का योग है
Kanya Rashi family problems will be solved and career gains expected
कन्या राशि वालों के लिए कैसा रहेगा आज का दिन?
कन्या राशि वाले आत्मविश्वास और मनोबल से बढ़ेंगे आगे, लक्ष्य की करेंगे प्राप्ति
कन्या: करियर को बढ़ाने का समय है, लंबी दूरी की यात्रा से बचें

प्रेम मैत्री- घर परिवार में खुशियां बनी रहेंगी. हर्ष आनंद का वातावरण रहेगा. इच्छित सूचना प्राप्त होगी. जीवन में स्मरणीय पल निर्मित होंगे. अपनों के लिए प्रयास बनाए रखेंगे. निजी मामलों में साहस बढ़ेगा. मन के रिश्ते मधुर रहेंगे. जिम्मेदारियों को हरसंभव निभाएंगे. प्रिय के साथ वक्त बिताएंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- प्रभाव से बात रखेंगे. व्यक्तित्व भव्य रहेगा. स्वास्थ्य संवरेगा. सहकार को बढ़ावा मिलेगा. व्यवस्था संवरेगी. खानपान आकर्षक रहेगा.

शुभ अंक : 4, 5, 6 और 8

Advertisement

शुभ रंग : समुद्री

आज का उपाय : हनुमानजी के दर्शन करें. शनिदेव से संबंधित वस्तुओं का दान बढ़ाएं. ओम् शं शनैश्चराय नमः का जाप करें. मदद बनाए रखें.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement