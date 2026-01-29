आज 29 जनवरी 2026 कन्या राशिफल: कन्या राशि वाले आत्मविश्वास और मनोबल से बढ़ेंगे आगे, लक्ष्य की करेंगे प्राप्ति

कन्या - करियर में उछाल के अच्छे अवसर बने हुए हैं. भाग्य से अपेक्षित सफलता प्राप्त होगी. कारोबार को लाभ प्रतिशत बढ़ा हुआ रहेगा. पेशेवरों से भेंट संपर्क बढ़ाएंगे. करीबियों के ममक्ष स्थिति मजबूत बनेगी. दीर्घकालिक योजनाओं को संवारेंगे. आस्था और विश्वास से प्रयासों को आगे बढ़ाएंगे. विभिन्न मामले पक्ष में रहेंगे. बड़ों का समर्थन पाएंगे. उच्च शि़क्षा में अच्छा करेंगे. धार्मिक व मनोरंजक गतिविधियां बढ़ेंगी. सहज संकोच में कमी आएगी.



नौकरी व्यवसाय- कारोबार संवार पाएगा. उन्नति के अवसर बढ़ेंगे. संपर्क संवाद बढ़ाने पर जोर देंगे. समझौतों में सक्रियता आएगी. वाणिज्यिक मामले सकारात्मक रहेंगे. कार्यों में आगे बढ़ाएंगे.

धन संपत्ति- लाभ में वृद्धि बनाए रखेंगे. करियर सुधार पर रहेगा. महत्वपूर्ण सूचनाओं का आदान प्रदान बढ़ेगा. कार्य विस्तार में सफल रहेंगे. संग्रह पर फोकस रहेगा. पहल पराक्रम बढ़ाए रखेंगे.

प्रेम मैत्री- भावनाओं का पक्ष अनुकूल रहेगा. प्रेम स्नेह के प्रयास प्रभावी बनेंगे. रिश्तों में मिठास रहेगी. व्यक्तिगत मामलों में सुधार आएगा. करीबियों से किया वादा बखूबी निभाएंगे. संबंधों को संवारेंगे. प्रिय से भेंट होगी. संबंधों में शुभता रहेगी. भेंट संवाद पक्ष में बनेंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- विविध अवसर बढ़त पर रहेंगे. परिजन प्रसन्न रहेंगे. स्वास्थ्य सुधार लेगा. साहस सक्रियता से काम करेंगे. मनोबल बढ़ा रहेगा.

शुभ अंक : 2 3 4 और 5

शुभ रंग : खाकी

आज का उपाय : भगवान श्रीहरिविष्णु और देवी मां महालक्ष्मी जी की पूजा वंदना करें. पीली वस्तुओं का दान करें. आस्था रखें.

