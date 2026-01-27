आज 27 जनवरी 2026 कन्या राशिफल: कन्या राशि वालों की सभी इच्छाएं होंगी पूरी, नौकरी में पदोन्नति मिलेगी

कन्या - सेहत से समझौता करके कोई कार्य न करें. संकेतों के प्रति सजगता बनाए रखें. सबसे बना़कर चलें. आर्थिक क्षेत्रों में आकस्मिकता बनी रहेगी. अपनों की सलाह का सम्मान करें. सूचनाओं को अनदेखा न करें. परिजनों का साथ समर्थन और उत्साह बढ़ेगा. वाणी व्यवहार में सहज संतुलन बढ़ाएं. सूझबूझ से आगे बढ़ेंगे. मित्रों का सहयोग बना रहेगा. धैर्य के साथ आगे बढ़ते रहेंगे. स्वास्थ्य संबंधी संकेतों पर अतिरिक्त ध्यान दें. अपनों को नजरअंदाज न करें. अवसर भुनाएं.

नौकरी व्यवसाय- नए लोगों व विरोधियों से कामकाजी चर्चा में सजग रहें. आय सामान्य रहेगी. जरूरी सूचना मिलना संभव है. जिम्मेदारों से सीख सलाह रखें. करियर जॉब पर धैर्य अनुशासन से नियंत्रण रखें.

धन संपत्ति- व्यापारिक पक्ष मिश्रित बना रहेगा. भेंटवार्ता में पहल करने से बचें. कारोबार के प्रयास सामान्य होंगे. परिस्थितियां में स्पष्टता रखें. विविध चुनौतियां बनी रहेंगी. सूझबूझ से लक्ष्य साधेंगे. सजग रहें.

प्रेम मैत्री- अतिथि का आगमन बना रहेगा. कुल कुटुम्ब से करीबी बढ़ेगी. प्रेम संबंधों में सतर्क रहेंगे. बड़़प्पन से आगे बढ़ेंगे. रक्त संबंधों में सुधार होगा. रिश्तों को मजबूती मिलेगी. सबको साथ लेकर चलें. परिजनों से भेंट संवाद व स्नेह बनाए रखें. पारिवारिक विषयों में फोकस बढ़ाएं. साख सम्मान बनाए रहें.

स्वास्थ्य मनोबल- चर्चा में सजगता बढ़ाएं. स्वास्थ्य प्रभावित रह सकता है. वादा वचन निभाएं. उत्साह और मनोबल से काम लें. अड़ियल रवैये से बचें.

शुभ अंक : 1, 5 और 9

शुभ रंग : अंजीर समान

आज का उपाय : महाज्ञानी महाबली हनुमानजी पर चोला चढ़ाएं. गुड़ चना का प्रसाद बांटें. ओम् अं अंगारकाय नमः का जाप करें. अनजान से दूर रहें.

