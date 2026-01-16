scorecardresearch
 
आज 16 जनवरी 2026 कन्या राशिफल: संपर्क संवाद बढ़ेगा, संबंधियों को समय दें

Aaj ka Kanya Rashifal 16 January 2026, Virgo Horoscope Today: प्रेम संबंधों में उतावली से बचें.परिवार में सामंजस्यता बनाए रखें.भेंटवार्ता में पहल से बचें.प्रियजनों की भावनाओं का सम्मान करें.वित्तीय पक्ष मजबूत होगा.

कन्या - करीबियों की बातों की उपेक्षा से बचें.अपनों के समक्ष बेहतर कर दिखाने का भाव रहेगा.परिवार के लोग सहयोग बनाए रखेंगे.प्रबंधकीय मामलों में संतुलन रखेंगे.अड़चनों का सूझबूझ से हल निकालेंगे.भेंट संवाद में सावधानी बरतेंगे.भावनात्मक दबाव रह सकता है.व्यक्तिगत विषयों पर फोकस बढ़ेगा.परिजनों से तालमेल रख़ेंगे.पैतृक पक्ष सहयोगी होगा.संसाधनों में वृद्धि होगी.घर से करीबी बढे़गी.बड़ों की सुनें.मितभाषी बने रहें.निजता की भावना बल पाएगी.

नौकरी व्यवसाय- कामकाज में प्रबंधन पर ध्यान देंगे.प्रतिभा प्रदर्शन में सुधार होगा.सहजता से आगे बढ़ते रहेंगे.करियर व्यापार में जिम्मेदारों साथ बना रहेगा.बड़ों का सानिध्य बनाए रखेंगे.


धन संपत्ति- आर्थिक संतुलित रहेगी.भौतिक सुविधाओं को बढ़ावा मिलेगा.भवन वाहन की खरीदी कर सकत हैं.प्रबंधन पक्ष अच्छा रहेगा.व्यवस्था पर नियंत्रण रहेगा.वित्तीय पक्ष मजबूत होगा.

प्रेम मैत्री- प्रेम संबंधों में उतावली से बचें.परिवार में सामंजस्यता बनाए रखें.भेंटवार्ता में पहल से बचें.प्रियजनों की भावनाओं का सम्मान करें.धैर्य और बड़प्पन बनाए रखें.धैर्य न खोएं.अन्य पर विश्वास बनाए रखें.मित्रों से भेंट होगी.निजी मामले बल पाएंगे.संपर्क संवाद बढ़ेगा.संबंधियों को समय दें.


स्वास्थ्य मनोबल- भावनात्मक अंकुश रखें.बहस से बचें.व्यक्तिगत उपलब्धियां पर ध्यान दें.स्वयं पर फोकस रहेगा.स्वास्थ्य जांच नियमित रखें.मनोबल बढ़ेगा.
शुभ अंक : 5 6 7 और 9

शुभ रंग : समुदी

आज का उपाय : देवी मां दुर्गाजी की पूजा वंदना करें.ओम् शुं शुक्राय नमः का जाप करें.मिष्ठान्न का भोग लगाएं.व्यर्थ विचारों से बचें.स्वार्थ त्यागें.

