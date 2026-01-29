scorecardresearch
 
Vrishabh Tarot Rashifal 29 January 2026: वेतन वृद्धि हो सकती है, ईर्ष्या ना करें

Aaj ka Vrishabh (Taurus) Tarot Card Horoscope, 29 January 2026: कार्य को लेकर की गई लापरवाही नुकसान कर सकती है. थोड़ा सजग रहे. किसी भी ऐसे कार्य में शामिल न हो.जो किसी को नुकसान पहुंचाने की मंशा से किया जा रहा है.

वृषभ (Taurus):-
Cards:- Two of cups
परिवार के वरिष्ठ सदस्य द्वारा दी गई कोई सलाह काफी कारगर सिद्ध हो सकती है. इस समय प्रिय के साथ रिश्ते में गलतफहमियां बढती नजर आ रही हैं. कार्य क्षेत्र में किसी सहयोगी के साथ बढ़ती हुई नजदीकियां प्रिय को पता चल सकती हैं.सामने वाला रिश्ते में पारदर्शिता बनाए रखने की बात कह सकता है. सेहत को लेकर चिंता बढ़ सकती है. माता के स्वास्थ्य का ख्याल रखें. कार्य को लेकर की गई लापरवाही नुकसान कर सकती है. थोड़ा सजग रहे. किसी भी ऐसे कार्य में शामिल न हो.जो किसी को नुकसान पहुंचाने की मंशा से किया जा रहा है.

लोगों की ईर्ष्या का जवाब समान ईर्ष्या से ना दें.  किसी की भी बात पर प्रतिक्रिया न देना सामने वाले को हरा सकता है. कई बार शांत रहना अचूक औजार का काम करता है. लेनदेन के मामलों को आसानी से निपटा सकते हैं.परिवार के किसी सदस्य के विवाह में आ रही बाधा दूर होगी. जल्द ही अच्छा विवाह प्रस्ताव मिल सकता है.नौकरी में वेतन वृद्धि के साथ पदोन्नति होने की संभावनाएं बन रही हैं.

स्वास्थ्य: किसी शारीरिक समस्या को लेकर लापरवाही बरतने से बचना चाहिए. सही समय पर सही उपचार स्वास्थ्य को सुधार सकता है. 

आर्थिक स्थिति: किसी से धन उधार ना लें. बाद में वापस करने में परेशानियां उत्पन्न हो सकती है.

रिश्ते: संतान की बेवजह की फरमाइशों से परेशान हो सकते हैं.किसी बड़े बुजुर्ग व्यक्ति की सहायता से उसको समझने का प्रयास करेंगे.

