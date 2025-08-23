Vrishabh Tarot Rashifal 23 August 2025: वृष राशि वालों को हो सकता है अपार धन लाभ, जानें कैसा रहेगा दिन

वृषभ (Taurus):-

Cards :-Nine of Cups

कोई बड़ी सफलता हासिल करने का मौका बनता नजर आ सकता हैं. कुछ समय से कार्य क्षेत्र में लगातार मिल रही सफलता आपके स्वभाव में अहंकार ले आई है. जिस कारण आप सामने वालों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं कर थे है. आपके करीबी लोग, मित्र और सहयोगी इस व्यवहार के चलते आपसे दूरी बना सकते हैं. कभी-कभी आप अपनी खुशी में इतने उत्तेजित हो जाते हैं. कि दूसरों के दु:खों की अनुभूति ही नहीं करते. अपने इस व्यवहार में परिवर्तन लाने का प्रयास करें. जल्द ही आपकी कोई बड़ी महत्वाकांक्षा पूरी होने की उम्मीद बन सकती हैं. इस महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए आपने काफी कठिन परिश्रम किया है.

उस कठिन परिश्रम का सुखद प्रतिफल मिलने का समय निकट ही है. आपने किसी भी कार्य को बिना दूसरों के सहयोग के पूरा नहीं किया है. अतः इस सफलता में दूसरों के सहयोग को शामिल कर उनके साथ खुशी और संसाधनों को बांटना चाहिए. हो सकता है . आपके पास काफी संसाधन हो पर इन संसाधनों का उपयोग कर दूसरों की मदद करने की इच्छा नहीं रखते हैं . पूर्व में आप कैसी भी कठिन परिस्थितियों से गुजरे हो. पर इस तरह का व्यवहार आपके लिए अच्छा नहीं रहेगा.

स्वास्थ्य : किसी बड़ी बीमारी की संभावना गलत साबित हो सकती हैं. जिसके चलते आप काफी प्रसन्न होंगे. गर्भवती महिलाओं को अपने खान-पान और दिनचर्या का विशेष ध्यान रखना चाहिए.

आर्थिक स्थिति: आर्थिक स्थिति में जोरदार उछाल आ सकता है. व्यवसाय में काफी लाभ मिला है. जिसके चलते धन का निवेश सही जगह करने का योजना बना रहे हैं.

रिश्ते: प्रिय के साथ मुलाकात संभव है. इस मुलाकात से आपका प्रेम संबंधों में और मधुरता बढ़ेगी. माता-पिता के साथ अच्छा समय व्यतीत कर सकते हैं.

---- समाप्त ----