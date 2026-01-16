scorecardresearch
 
Vrishabh Tarot Rashifal 16 January 2026: वृषभ राशि वाले बेवजह किसी से ना करें विवाद, कार्यों में सुधार करेंगे प्राप्त

Aaj ka Vrishabh (Taurus) Tarot Card Horoscope, 16 January 2026: किसी के उकसाने पर तुंरत प्रतिक्रिया न दें. अपने व्यवहार में धैर्य और संयम बनाए रखिए. कार्य क्षेत्र में कुछ सहयोगियों की गलती के चलते कार्य को अपेक्षित सफलता की प्राप्ति नहीं हो रही है.

taurus horoscope
वृषभ (Taurus):-
Cards:- The Tower 

किसी ऐसी महिला से विवाद हो सकता है. जो अहंकारी और चालाक हो. उसका साथ  किसी बड़ी मुसीबत में फंसा सकता है. इस समय अतिरिक्त सावधानी बरतें. किसी के साथ के बदले की भावना से कोई कार्य न करें. जो कुछ पूर्व में घटित हो चुका है. वह परिवर्तित नहीं किया जा सकता है.  किंतु उससे प्रभावित होकर व्यवहार की शालीनता और गरिमा को खंडित नहीं करें. बेवजह लोगों से विवाद न करें. किसी के उकसाने पर तुंरत प्रतिक्रिया न दें. अपने व्यवहार में धैर्य और संयम बनाए रखिए. कार्य क्षेत्र में कुछ सहयोगियों की गलती के चलते कार्य को अपेक्षित सफलता की प्राप्ति नहीं हो रही है. इस बात को उच्च अधिकारियों के समक्ष न रखकर अपने कार्यों में सुधार लाने की कोशिश करेंगे. दूसरों की गलतियों को माफ कर सकते हैं. लोगों के निजी जीवन में न झोंके. सामने वाले व्यक्ति के साथ रिश्ते में मधुरता लाएं. 

स्वास्थ्य: किसी गलत औषधि के सेवन के दुष्परिणाम  स्वास्थ्य पर पड़ सकता हैं. 

आर्थिक स्थिति: शेयर बाजार में बिना सोचे समझे धन निवेश  न करें. व्यर्थ के खर्चे न करें.  

रिश्ते: मित्र के साथ किसी नई जगह व्यवसाय शुरू करेंगे. परिवार के साथ रिश्ते सुधारें. 

