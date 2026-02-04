scorecardresearch
 
Vrishabh Tarot Rashifal 4 February 2026: संतुलन बनाए, व्यर्थ की खर्चे ना करें

Aaj ka Vrishabh (Taurus) Tarot Card Horoscope, 4 February 2026: परिवार की निजी बातें किसी को न बताएं.अपनी स्थिति की शिकायत करने या उसे लेकर दुःखी होने से कुछ हासिल नहीं होगा.सामना करना ही एकमात्र उपाय है.

वृषभ (Taurus):-
Cards:- Six of pentacles 
परेशानी में संचित धन काम आता है.इस बात को समझे.लोगों की आर्थिक मदद करते समय थोड़े सजग रहे.आय और व्यय में संतुलन बनाएं.किसी की मदद में इतने न खर्च करें.कि स्वयं की स्थिति डांवाडोल होने लगे.किसी को अपने उदार स्वभाव का फायदा न उठाने दें.दिखावे के चक्कर में पैसा खर्च न करें.किसी से अपनी परेशानियां साझा करते समय सचेत रहे.परिवार की निजी बातें किसी को न बताएं.अपनी स्थिति की शिकायत करने या उसे लेकर दुःखी होने से कुछ हासिल नहीं होगा.

सामना करना ही एकमात्र उपाय है.हिम्मत और साहस बनाए.कार्यों को समय पर पूरा करें.रुके हुए कार्यों का पुनः अवलोकन करे.बार बार किसी गलती का दोहराव परेशानी में डाल सकता है.किसी पुराने कानूनी मामले में फिर से हलचल हो सकती है.थोड़ा सावधान रहें.दूसरों के कार्य में बिना उनकी सहमति के हस्तक्षेप न करें.जीवनसाथी के खर्चों को सीमित करें.खाली समय का उपयोग करे.

स्वास्थ्य: मासिक तनाव से अवसाद हो सकता है. ध्यान योगा फायदा पहुंचाएगा. 

आर्थिक स्थिति: आय और व्यय संतुलन बनाए.व्यर्थ की खर्चे ना करें.

रिश्ते: किसी करीबी की समय पर मदद न करना आपके लिए परेशानी की वजह बन सकता है.

