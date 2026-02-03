scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

Vrishabh Tarot Rashifal 3 February 2026: धन उधार न दें, वापस लौटने की उम्मीद बहुत कम नजर आ रही है

Aaj ka Vrishabh (Taurus) Tarot Card Horoscope, 3 February 2026: समझदारी से काम ले. धन की आवक बढ़ने के लिए नौकरी के साथ किसी छोटे व्यवसाय की शुरुआत कर सकते हैं. इस व्यवसाय में परिजनों को सहयोग के लिए शामिल किया जा सकता है. 

Advertisement
X
taurus horoscope
taurus horoscope

वृषभ (Taurus):-
Cards:- Three of wands
एक साथ कई कामों को शुरू करना तनाव दे सकता है. प्राथमिकता के अनुसार कार्यों को पूरा करें. अपने कामों को लेकर लापरवाही करने से बचना होगा. व्यवसाय में कोई अच्छा सौदा अटक सकता है. जिस कारण किसी अनुभवी की सलाह ले सकते हैं. परिवार की समस्याओं को लेकर बाहरी व्यक्ति के साथ बातचीत ना करें. दोस्तों को अपने उदार स्वभाव का फायदा ना उठने दे. कार्य क्षेत्र में अच्छे अवसर आ सकते हैं. सही समय पर सही निर्णय लेकर आगे बढ़े. जीवन में पैसे की अहमियत समझे. दिखावे के चक्कर में धन खर्च न करें.

इस समय कुछ प्रभावशाली लोगों से मुलाकात हो सकती है. इस मुलाकात से उत्साह में वृद्धि होगी. किसी के विवाह में परिजनों की फिजूल खर्ची को देखकर चिंतित हो सकते हैं. आर्थिक मामलों को जरूरत से ज्यादा गंभीरता से लेना घर में तनाव बढ़ा सकता है. समझदारी से काम ले. धन की आवक बढ़ने के लिए नौकरी के साथ किसी छोटे व्यवसाय की शुरुआत कर सकते हैं. इस व्यवसाय में परिजनों को सहयोग के लिए शामिल किया जा सकता है. 

स्वास्थ्य: बढ़ते वजन को लेकर चिंतित हो सकते हैं. चिकित्सक बुरे व्यसनों से दूर रहने की सलाह दे सकते हैं. 

सम्बंधित ख़बरें

वेतन वृद्धि होने से उत्साह बढ़ेगा, लेन-देन में लापरवाही न करें
मीन वालों का अध्यात्म को तरफ होगा रुझान, यात्रा का बन रहा है योग
कुंभ राशि वाले अकेला महसूस कर सकते हैं, प्रिय के साथ रिश्ते में बढ़ेगी मधुरता
मकर राशि वाले सहयोगियों से रहें सतर्क, धन से जुड़ा कोई बड़ा फैसला न लें
धनु राशि वालों को रहना होगा मानसिक तनाव से दूर, रुका हुआ मिल सकता है वापिस

आर्थिक स्थिति:- इस समय किसी को उधार ना दें. वापस लौटने की उम्मीद नजर नहीं आ रही है. 

रिश्ते: अपने व्यवहार में बदलाव ला सकते हैं. गुस्से और चिडचिडाहट पर काबू करने का प्रयास कर रहे हैं. 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement