Vrishabh Tarot Rashifal 1 February 2026: वृषभ राशि वालों बेवजह विवादों से रहें दूर, सेहत हो सकती है खराब

वृषभ (Taurus):-

Cards:- Five of swords

इस समय प्रतिकूल परिस्थिति में लिया गई कोई निर्णय आपके विरुद्ध हो सकता है. कार्य क्षेत्र में अधिकारी का पक्षपात पूर्ण रवैया वातावरण को को दूषित कर सकता है. ऐसी स्थिति में अपने धैर्य और संयम को बनाए रखें. इस समय स्थिति की जटिलता से विचलित होना नौकरी से बाहर का रास्ता दिखा देगा. मानसिक संघर्ष को थोड़ा विराम देकर सभी स्थितियों को समझने का प्रयास करें. किसी से विवाद की बनती हुई स्थिति खत्म करें. बेवजह विवाद को बढ़ाना कार्यों में रुकावट ला देगा. जीवन युद्ध में कुछ अनीति का सामना करना पड़ रहा है. जिसकी उम्मीद नहीं होगी. इस स्थिति में सामने वाला गलत तरीके से जीत हासिल कर आपको बड़ी चोट दे सकता है. संभव हैं, कि किसी की ईर्ष्या के चलते आपके बारे में कुछ गलत अफवाहें फैल जाएं . जो कार्य क्षेत्र और पारिवारिक जीवन दोनों को प्रभावित करें. ऐसी स्थिति में खुद को शांत और संयमित रखें. इस व्यवहार के चलते सामने वाले को स्वयं हार स्वीकार करना पड़ेगी. इस स्थिति में विचलित ना हो. कोई भी गलत प्रतिक्रिया सामने वाले की बातों को मजबूती दे सकती हैं. लोगों के मन में स्वयं को लेकर गलतफहमियां बढ़ाने न दे. परिजनों से बहस न करें. से

कुछ समय सभी के साथ गुजरें. इससे रिश्तों में मजबूत आएगी.

स्वास्थ्य: अचानक तबीयत काफी खराब लग सकती है. हो सकता हैं, की किसी गलत चीज का सेवन कर लिया हो.

आर्थिक स्थिति: भविष्य में जिन साधनों का उपयोग करके धन कमाने की इच्छा रखते हैं. उसके बारे में ज्यादा चर्चा ना करें.

रिश्ते: कार्य क्षेत्र में यदि कोई जरूरत से ज्यादा आपकी मदद करने की कोशिश कर रहा हो. तो उससे थोड़ा सावधान रहने की आवश्यकता पड़ सकती है.

