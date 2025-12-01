scorecardresearch
 
Vrishabh Tarot Rashifal 1 December 2025: जरूरतमंद लोगों की मदद करें, ठंडी चीजों का सेवन न करें

Aaj ka Vrishabh (Taurus) Tarot Card Horoscope, 1 December 2025: नौकरी में पदोन्नति हो सकती हैं.मुक्तस्त से दूसरों की मदद न करें.भावनाओं पर नियंत्रण जरूरी है.प्रेम संबंध में सुधार हो सकता हैं.

वृषभ (Taurus):-
Cards:- Six of pentacles 

आमदनी और खर्च में संतुलन बनाएं. जरूरतमंद लोगों की मदद करें.स्वार्थवश दूसरों पर उपकार न करें.बदले की भावना से कोई कार्य न करें.मदद के चलते स्वयं के आर्थिक स्त्रोत खाली न करें.सामने वाले को मदद की आवश्यकता हैं.या नहीं.इस बात की जानकारी जरूर लें.कार्यों को समय पर पूरा करें.दूसरों पर अपने कार्यों को पूरा करने की जिम्मेदारी न दें.सामने वाले की गलतियों को हमेशा माफ़ न करें.किसी को अपने ऊपर निर्भर न होने दें. और न ही दूसरे के ऊपर निर्भर हो.अचानक से कुछ पैसा मिल सकता हैं.इस पैसे का सदुपयोग करें.नौकरी में पदोन्नति हो सकती हैं.मुक्तस्त से दूसरों की मदद न करें.भावनाओं पर नियंत्रण जरूरी है.प्रेम संबंध में सुधार हो सकता हैं.नए अधिकारी से मुलाकात हो सकती है.ऐसा संभव हैं,की वो आपका पुराना परिचित हो सकता है.कार्य की सफलता को लेकर चिंतित हो सकते हैं.समय पर कार्य पूरा कर सकते हैं.

स्वास्थ्य: गले में सूजन और दर्द हो सकता है.ठंडी चीजों का सेवन न करें.

आर्थिक स्थिति: पैसों की आवक हो सकती है. पैसों का लेनदेन न करें.

रिश्ते: बड़े बुजुर्ग लोगों के साथ धार्मिक यात्रा पर जा सकते हैं.
 

