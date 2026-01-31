scorecardresearch
 
आज 31 जनवरी 2026 वृष राशिफल: वृषभ राशि वाले पाएंगे आर्थिक लाभ, प्रेम स्नेह के प्रयासों को आगे बढ़ाएंगे

Aaj ka Vrishabh Rashifal 31 January 2026, Taurus Horoscope Today: संस्कारों को बल मिलेगा. निजी जीवन में शुभता रहेगी. व्यर्थ वार्तालाप से बचेंगे. आवेश में नहीं आएंगे. सुनी बातों पर भरोसा नहीं करें. पद प्रतिष्ठा को बल मिलेगा. कार्यविस्तार पर जोर रखेंगे.

taurus horoscope
taurus horoscope

वृष - अनोखे अंदाज से लोगों को प्रभावित करेंगे. संग्रह संरक्षण के प्रयासों को बल मिलेगा.योजनानुसार आगे बढ़ते रहेंगे. घर में उत्सव का वातावरण रहेगा. संस्कारों को बल मिलेगा. निजी जीवन में शुभता रहेगी. व्यर्थ वार्तालाप से बचेंगे. आवेश में नहीं आएंगे. सुनी बातों पर भरोसा नहीं करें. पद प्रतिष्ठा को बल मिलेगा. कार्यविस्तार पर जोर रखेंगे. आपसी संबंधों में प्रभाव बनाए रखेंगे. अतिथि आगमन बना रहेगा. पारिवारिक मामलों में सबसे बनाकर चलेंगे. जनकल्याण की भावना रहेगी.
 
नौकरी व्यवसाय- करियर में आकर्षक अवसर बनेंगे. सबका सहयोग समर्थन रहेगा. साख सम्मान वृद्धि होगी. पेशेवर मामले बनेंगे. बड़प्पन की भावना रखेंगे. विभिन्न कार्यों को आगे बढ़ाएंगे. वाणिज्यिक प्रयास पक्ष में बनेंगे.

धन संपत्ति- आर्थिक लाभ ऊंचा रहेगा. कारोबार पर फोकस रखेंगे. परंपरागत कार्यों को बढ़ावा देंगे. आकर्षक प्रस्ताव प्राप्त होंगे. संग्रह संरक्षण पर जोर रहेगा. सबको मान सम्मान देंगे. तेजी रखेंगे. शुभ सूचनाएं साझा करेंगे.

प्रेम मैत्री- स्वजनों से भेंट होगी. इच्छित भेंट मिल सकती है. प्रेम स्नेह के प्रयासों को आगे बढ़ाएंगे. व्यक्तिगत संबंधों में रुचि रहेगी. कुटुम्बियों पर ध्यान देंगे. भावनात्मक पक्ष मजबूत रहेगा. सबके प्रति सद्भाव रखेंगे. घर परिवार खुशियां बनी रहेंगी. मित्रों की संख्या में वृदिध होगी.

स्वास्थ्य मनोबल- वाणी व्यवहार मधुर रहेगा. उत्साहित रहेंगे. व्यक्तित्व संवरेगा. मनोबल बढ़ेगा. खानपान आकर्षक रहेगा. सेहत अच्छी रहेगी.

शुभ अंक : 4, 6, 8 और 9

शुभ रंग : सिल्वर

आज का उपाय : हनुमानजी की पूजा वंदना करें. न्यायदेव से संबंधित वस्तुओं का दान बढ़ाएं. ओम् शं शनैश्चराय नमः का जाप करें. सबको आदर दें.

