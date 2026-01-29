आज 29 जनवरी 2026 वृष राशिफल: वृषभ राशि वालों का लाभ प्रतिशत रहेगा ऊंचा, नवीन गतिविधियों को बढ़ावा देंगे

वृष - अपनी कोशिशों को और प्रभावी बनाने में सफल होंगे. विविध मामले पक्ष में बनेंगे. साथी सहयोगियों से संपर्क संवाद संवारेंगे. मित्रों व संबंधियों से भेंट के अवसर बढ़ेंगे. सृजन कार्यों में सफल रहेंगे. महत्वपूर्ण परिणाम पक्ष में बनेंगे. आधुनिक प्रयास बल पाएंगे. लाभ प्रतिशत ऊंचा रहेगा. शुभकार्यों की रूपरेखा बनेगी. सभी का सम्मान रखेंगे. संवेदनशीलता से काम लेंगे. वक्त की चाल शुभता की संकेतक है. करियर व्यापार में अपेक्षित प्रदर्शन बनाए रखेंगे.

नौकरी व्यवसाय- कार्यक्षेत्र में इच्छित उपलब्धियों को बढ़ाने में सफल हांगे. सफलता मिलेगी. प्रयासों को समर्थन मिलेगा. कला कौशल में सुधार होगा. लक्ष्य पर फोकस बनाए रखेंगे.

धन संपत्ति- आर्थिक स्तर को बेहतर बनाए रहेंगे. नवीन गतिविधियों को बढ़ावा देंगे. नेतृत्व सम्हालने में आगे रहेंगे. वाणिज्यिक विषयों में रुझान रहेगा. उद्योग व्यवसाय में लाभ बेहतर बना रहेगा.

प्रेम मैत्री- वादा वचन निभाएंगे. भावनात्मक पक्ष संवार पर बना रहेगा. प्रेम एवं स्नेह के प्रयासों को आगे बढ़ाएंगे. संबंधों में मजबूती रहेगी. इच्छित सूचनाएं प्राप्त होंगी. प्रियजनों को प्रभावित करेंगे. भेंट के अवसर बढ़ेंगे. चहुंओर शुभता का संचार रहेगा. मन की बात कह पाएंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- विनय विवेक से काम लेंगे. नए विषयों से जुड़ेंगे. चर्चा संवाद में स्पष्ट रहेंगे. स्वास्थ्य सुधरेगा. मेलजोल बढाएंगे. कार्यों में तेजी दिखाएंगे.

शुभ अंक : 2, 3, 4 और 6

शुभ रंग : क्रीम कलर

आज का उपाय : भगवान श्रीहरिविष्णु और देवी मां महालक्ष्मी जी की पूजा वंदना करें. पीली वस्तुओं का दान करें. सृजन बढ़ाएं.

