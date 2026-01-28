scorecardresearch
 
आज 28 जनवरी 2026 वृष राशिफल: शुभ कार्य गति लेंगे, साज संवार व भव्यता बढ़ेगी

Aaj ka Vrishabh Rashifal 28 January 2026, Taurus Horoscope Today: आर्थिकी बल पाएगी. प्रयासों में गति आएगी. लाभ संवार पाएगा. व्यवसाय मजबूत रहेगा. सहयोगियों का भरोसा जीतेंगे. शुभ कार्य गति लेंगे. साज संवार व भव्यता बढ़ेगी.

taurus horoscope
वृष - नए तौर तरीकों में विश्वास बढ़ेगा. नवाचार के कार्यों में रुचि बढ़ाएंगे. व्यक्तिगत विषयों में संवेदनशील रहेंगे. घर में अतिथियों का आगमन हो सकता है. महत्वपूर्ण कार्यों में आगे रहेंगे. जीवनस्तर ऊंचा रहेगा. सृजन कार्यों को आगे बढ़ाएंगे. व्यक्तित्व में सरलता सौम्यता रहेगी. पारिवारिक विषयों में रुचि बढ़ाएंगे. सकारात्मकता बनाए रखेंगे. रचनात्मक व्यवसाय में प्रभावी रहेंगे. इच्छित कार्यों को आगे बढ़ाएंगे. सबसे बनाकर चलेंगे. संस्कारों पर जोर बनाए रखेंगे.

नौकरी व्यवसाय- कामकाजी वातावरण में अनुकूलन रहेगा. जरूरी चर्चा में शामिल होंगे. वादा वचन निभाएंगे. चहुंओर बेहतर प्रदर्शन बनाए रखेंगे. सक्रियता व सामंजस्य बनाए रखेंगे.

धन संपत्ति- आर्थिकी बल पाएगी. प्रयासों में गति आएगी. लाभ संवार पाएगा. व्यवसाय मजबूत रहेगा. सहयोगियों का भरोसा जीतेंगे. शुभ कार्य गति लेंगे. साज संवार व भव्यता बढ़ेगी.

प्रेम मैत्री- घर में हर्ष आनंद बना रहेगा. करीबियों की भावनाओं का आदर सम्मान करेंगे. परस्पर विश्वास बढ़ेगा. स्नेह भाव में वृद्धि होगी. बड़प्पन रखेंगे. संबंधों में सकारात्मकता रहेगी. भावनात्मक संवाद में बेहतर बने रहेंगे. रिश्तों में शुभता रखेंगे. सभी से तालमेल बनाए रखेंगे. प्रियजनों से मुलाकात होगी.

स्वास्थ्य मनोबल- कला कौशल बल पाएंगे. व्यवहार में मिठास बनाए रखेंगे. उत्साह मनोबल में वृद्धि होगी. खानपान प्रभावी रहेगा. स्वास्थ्य सुधार पाएगा.

शुभ अंक : 3 5 6

शुभ रंग : सिल्वर

आज का उपाय : शिव-गौरी के पुत्र देवताओं में अग्रपूज्य भगवान श्रीगणेश की पूजा वंदना करें. हरी वस्तुओं का दान करें. व्रत संकल्प रखें.

