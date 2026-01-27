scorecardresearch
 
आज 27 जनवरी 2026 वृष राशिफल: वृषभ राशि वाले विविध कामकाजी कामों में गति पाएंगे, करें इस रंग का प्रयोग

Aaj ka Vrishabh Rashifal 27 January 2026, Taurus Horoscope Today: लापरवाही न बरतें. वित्तीय परिस्थिति मिलीजुली रहेगी. रिश्तों में सुधार संवार के प्रयास बनाए रखेंगे. विभिन्न कार्यों में अनुशासन पर जोर दें. घर में सामंजस्य रहेगा. उधार से बचेंगे.

वृष - अन्य के साथ चर्चा संवाद में स्पष्टता बनाए रखें. समय साधारण प्रभाव का है. विदेश के मामले साधेंगे. सहज गति से आगे बढ़ें. कार्य व्यापार पर नियंत्रण बढ़ाएंगे. पेशेवरता से काम लेंगे. लेनदेन में सावधानी बरतेंगे. नीति नियम निरंतरता रखेंगे. दान धर्म में रुचि रहेगी. लापरवाही न बरतें. वित्तीय परिस्थिति मिलीजुली रहेगी. रिश्तों में सुधार संवार के प्रयास बनाए रखेंगे. विभिन्न कार्यों में अनुशासन पर जोर दें. घर में सामंजस्य रहेगा. उधार से बचेंगे. बजट बनाकर आगे बढ़ें.

नौकरी व्यवसाय- कार्य विस्तार की संभावनाएं बल पाएंगी. विविध कामकाजी विषय गति लेंगे. तैयारी से आगे बढ़ें. नौकरीपेशा बेहतर करेंगे. दिखावे व अतार्किक प्रलोभन से बचें. करियर व्यापार पर फोकस रहेगा.

धन संपत्ति- वित्तीय पक्ष साधारण रहेगा. न्यायिक विषयों में सजग रहें. नियमों का पालन बढ़ाएं. दीर्घकालिक निवेश पर ध्यान देंगे. आर्थिक मामलों में सहज रहेंगे. विरोधी सक्रियता दिखाएंगे. दबाव में आने से बचें.

प्रेम मैत्री- करीबियों से चर्चा संवाद में सावधानी रखेंगे. संबंध पूर्ववत् रहेंगे. प्रियजनों की अनदेखी से बचें. विभिन्न गतिविधियों में उतावली से बचें. भावनात्मक विषयों में धैर्य बढाएं. पद प्रतिष्ठा बनी रहेगी. मित्रों का विश्वास जीतेंगे. रिश्तेदारों का साथ सहयोग बना रहेगा. सबसे बनाकर चलेंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- भार उठाने से बचें. सूझबूझ से आगे बढ़ें. मनोबल बनाए रहें. तर्कशीलता बढ़ाएं. वरिष्ठ सहायक होंगे. स्वास्थ्य के मामलों में संतुलन बढ़ाएं.

शुभ अंक : 2, 6 और 9

शुभ रंग : गुलाबी

आज का उपाय : महाज्ञानी महाबली हनुमानजी पर चोला चढ़ाएं. ओम् अं अंगारकाय नमः का जाप करें. दान धर्म बढ़ाएं. धैर्य न छोड़ें.

---- समाप्त ----
