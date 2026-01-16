scorecardresearch
 
आज 16 जनवरी 2026 वृष राशिफल: सावधानी से आगे बढ़ेंगे,बजट पर ध्यान दें

Aaj ka Vrishabh Rashifal 16 January 2026, Taurus Horoscope Today: लोगों से भेंट में स्पष्टता रखें.खानपान का ध्यान रखें.कार्यों में सूझबूझ व सजगता बनाए रखें.परिजनों को साथ लेकर आगे बढ़ें..विनय विवेक बनाए रखे.

वृष - समय मिश्रित प्रभाव का बना है.व्यवस्था पर फोकस बनाए रखें.सूझबूझ व सजगता से योजनाएं साधें.पेशेवरों से संबंध बेहतर बनाए रखें.नीति नियमों का उल्लंघन करने से बचें.सहजता सरलता से आगे बढ़ें.लोगों की बातों में आने से बचें.कामकाज में स्पष्टता रखें.वाणी व्यवहार में सबका सम्मान रखें.लोगों से भेंट में स्पष्टता रखें.खानपान का ध्यान रखें.कार्यों में सूझबूझ व सजगता बनाए रखें.परिजनों को साथ लेकर आगे बढ़ें.विनय विवेक बनाए रखे.मितभाषी रहें.

नौकरी व्यवसाय- कामकाजी अवरोधों के बने रहने की आशंका है.परिस्थितियां चुनौतीपूर्ण बनी रहेंगी.सामान्य गति से आगे बढ़ते रहें.करियर कारोबार में रुटीन बनाए रखें.अनुशासन और नियंत्रण बढ़ाएं.स्थिति साधारण रहेगी.

धन संपत्ति- आर्थिक लेनदेन में पेपरवर्क से समझौता न करें.धोखा मिलने की आशंका है.बचत पर फोकस रखें.विविध विषयों में पहल से बचें.व्यक्तिगत खर्च पर नियंत्रण रखें.सावधानी से आगे बढ़ेंगे.बजट पर ध्यान दें.

प्रेम मैत्री- घर परिवार के लोगों की बातों पर ध्यान दें.अपनों से सहकार बनाए रखें.बडों से सीख सलाह रखें.आसपास का वातावरण सामान्य रहेगा.भावनात्मक मामलों में धैर्य बढ़ाएं.जरूरी सूचना मिल सकती है.परिजन सहयोग बनाए रखेंगे.वाणी व्यवहार में विनम्रता बढ़ाएंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- संपर्क में सजग रहें.संवाद में स्पष्टता रखें.स्वास्थ्य सुधार पाएगा.सामंजस्य बढ़ाएंगे.आवेश में न आएं.सहजता से कार्य करें.उकसावे से बचें.
शुभ अंक : 6 7 और 9
शुभ रंग : चांदी समान

आज का उपाय : देवी मां दुर्गाजी की पूजा वंदना करें.ओम् शुं शुक्राय नमः का जाप करें.मिष्ठान्न का भोग लगाएं.असहाय की मदद करें.

---- समाप्त ----
