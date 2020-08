टैरो टिप्स 31 अगस्त 2020: वृश्चिक राशि वाले जलाएं तुलसी में दीपक, राशि से जानें सफलता पाने के उपाय

Tarot Tips Today 30 August 2020: वृश्चिक राशि के लोगों का योजनाएं असफल भी हो सकती हैं. इस बारे में सावधान रहना होगा कि आपके मुख से सिर्फ संतुलित शब्द निकलें या आपकी किसी बात को लेकर फालतू विवाद न हो जाए. आज के दिन तुलसी में दीपक जलाएं. राशि के अनुसार जानिए सफलता पाने और परेशानी दूर करने के टैरो टिप्स.

> Tarot Tips For Aries Horoscope

मेष राशि (Queen of pentacles)- धन लाभ हो सकता है. नए लोगों और दोस्तों से मुलाकात होगी. टेंशन खत्म होगी. कोई गलतफहमी भी दूर हो सकती है. दिन की शुरुआत अच्छी रहेगी.

उपाय: अंजीर या गुड़ खाकर घर से निकलें.



> Tarot Tips For Taurus Horoscope

वृषभ राशि (The lovers)- बिजनेस में फायदा होगा. पुराने विवाद भी निपट जाएंगे. नौकरी में पदोन्नति के योग बन रहे हैं. परिवार और संतान से सम्मान मिलेगा.

उपाय: तुलसी दल भगवन विष्णु पर चढ़ाएं.



> Tarot Tips For Gemini Horoscope

मिथुन राशि (Two of cups)- आज जरूरत से ज्यादा खर्चा भी हो सकता है. आपको अपनी इस आदत को लेकर सावधान रहना होगा, लेकिन सोचे हुए काम पूरे होंगे. आप कम बोलेंगे और किसी खास काम को लेकर हिचकिचा भी सकते हैं.

उपाय: मखाने की खीर का भोग भगवान विष्णु को लगाएं.



> Tarot Tips For Cancer Horoscope

कर्क राशि (Knight of swords)- आपकी इच्छा और कोशिश रहेगी कि ज्यादातर चीजें आपके कंट्रोल में रहें. पार्टनर से प्यार और सहयोग भी मिल सकता है. इनकम अच्छी रहेगी. इस राशि के कुछ स्टूडेंट्स के लिए तनाव वाला दिन भी हो सकता है.

उपाय: माखन मिश्री का भोग श्री कृष्णा जी को लगाएं को प्रसाद बांट दें.



> Tarot Tips For Leo Horoscope

सिंह राशि (The Heirophant)- साथ काम करने वाला कोई व्यक्ति आपकी मदद कर सकता है. ऑफिस या आपके ही आसपास वाले अपोजिट जेंडर के लोगों से सहयोग मिलेगा. बदन दर्द या आंखों से जुड़ी कोई तकलीफ हो सकती है.

उपाय: दूध का दान किसी जरूरतमंद को करें.



> Tarot Tips For Virgo Horoscope

कन्या राशि (King of cups)- कार्यक्षेत्र और बिजनेस से जुड़ी यात्राएं हो सकती हैं. कुछ खास लोगों से मीटिंग भी हो सकती है. जिम्मेदारियां मिलेंगी और पूरी भी होंगी. आज आप खुद पर भरोसा रखें.

उपाय: किताबें डोनेट करें.



> Tarot Tips For Libra Horoscope

तुला राशि (Eight of swords)- किसी खास काम के लिए खुद को साबित करके दिखने की कोशिश रहेगी. पैतृक संपत्ति से भी आपको फायदा हो सकता है. पिता से मदद मिल सकती है. आज दौड़-भाग भी ज्यादा हो सकती है.

उपाय: विष्णु चालीसा का पाठ करें.



> Tarot Tips For Scorpio Horoscope

वृश्चिक राशि (The sun)- योजनाएं असफल भी हो सकती हैं. आपको इस बारे में सावधान रहना होगा कि आपके मुख से सिर्फ संतुलित शब्द निकलें या आपकी किसी बात को लेकर फालतू विवाद न हो जाए. नए संपर्क बनेंगे.

उपाय: तुलसी में दीपक जलाएं.



> Tarot Tips For Sagittarius Horoscope

धनु राशि (Page of pentacles)- अनुशासन और संयम रखें. काम से ध्यान हटा तो आपके सामने कई समस्याएं एक साथ आ सकती हैं. आज आपको फायदे के अच्छे अवसर मिल सकते हैं.

उपाय: पहली रोटी गाय के लिए निकालें नहीं तो गौशाला में दान दें.



> Tarot Tips For capricorn Horoscope

मकर राशि (Six of wands)- मेहनत और जिम्मेदारी बढ़ेगी. स्टूडेंट्स को सफलता मिलने के योग हैं. पुराना काम निपटाने के लिहाज से समय अच्छा है. जो भी कुछ करना है, वह आपको अपने ही दम पर करना होगा.

उपाय: विष्णु जी को पांच मीठे फल चढ़ाएं.



> Tarot Tips For Aquarius Horoscope

कुंभ राशि (Three of cups)- व्यापारियों को कम मेहनत में भी ज्यादा फायदा होने के योग बन रहे हैं. बेरोजगार लोगों को रोजगार के मौके मिल सकते हैं. आप ऐसे कामों से बचें जिसके बारे में आपको अंदाज न हो.

उपाय: किसी मंदिर में जौ, तिल और चावल दान दें.



> Tarot Tips For Pisces Horoscope

मीन राशि (The moon)- संकोच के कारण आपके कुछ काम भी अधूरे रह सकते हैं तुरंत कोई फायदा नहीं मिल पाएगा. किसी न किसी बात की टेंशन रहेगी. गाड़ी सावधानी से चलाएं.

उपाय: गाय को अपने हाथों से सतनाजा खिलाएं.