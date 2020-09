टैरो टिप्स 11 सितंबर 2020: धनु राशि वाले का दिन हो सकता है कष्ट भरा, राशि के मुताबिक करें खास उपाय

Tarot Tips Today 11 September 2020: मिथुन राशि वाले लोगों के अधूरे काम पूरे हो सकते हैं. घर में शांति का वातावरण रहेगा. कार्यस्थल पर अधिकारियों के साथ मनमुटाव हो सकता है. ये लोग आज दुर्गा चालीसा का पाठ करें. वहीं, कुंभ राशि वाले लोगों की नौकरी और परिवार में परिस्थिति अनुकूल रहेगी. बिजनेस के कार्य में सफलता मिलेगी. ये लोग आज चीनी-चावल दान करें. टैरो टिप्स में राशि के अनुसार कार्ड्स के जरिए जानिए आज के दिन को खास बनाने के अचूक उपाय.

> Tarot Tips For Aries Horoscope

मेष राशि (Reverse of death)- आध्यात्मिक कार्यों में रुचि रहेगी. घर के सदस्यों के साथ बातचीत में संयम रखना होगा. पिता की ओर से अचानक धन लाभ हो सकता है. घर में किसी नए कार्य का आरंभ कर सकता है.

उपाय: गायत्री मंत्र का जाप करें.

> Tarot Tips For Taurus Horoscope

वृषभ राशि (The Hermit)- दाम्पत्य जीवन खुशहाल रहेगा. दोस्तों के साथ भोजन का अवसर मिलेगा. मायके से धन लाभ का योग है. सेहत अच्छी रहने वाली है. साझेदारी वाले कार्यों से लाभ होने वाला है. यात्रा के लिए उत्सुकता रहेगी.

उपाय: श्री यंत्र की स्थापना करें.

> Tarot Tips For Gemini Horoscope

मिथुन राशि (The fool)- अधूरे काम पूरे हो सकते हैं. घर में शांति का वातावरण रहेगा. कार्यस्थल पर अधिकारियों के साथ मनमुटाव हो सकता है. सावधान रहें. घरेलू कार्य को लेकर तनाव रहेगा. व्यापार अच्छा चलेगा.

उपाय: दुर्गा चालीसा का पाठ करें.

> Tarot Tips For Cancer Horoscope

कर्क राशि (Queen of cups)- आज मन चिंतित रहने वाला है. सेहत से संबंधित कोई पुरानी समस्या परेशान कर सकती है. यात्रा में परेशानी आ सकती है. चाहने वालों के साथ मनमुटाव हो सकता है. पिता से आर्थिक लाभ होगा.

उपाय: महालक्ष्मी को केसर अर्पित करें.

> Tarot Tips For Leo Horoscope

सिंह राशि (page of wands)- शारीरिक और मानसिक परेशानी हो सकती है. जमीन-जायदाद के दस्तावेज को लेकर सतर्क रहना होगा. घर के लोगों से आपसी मनमुटाव हो सकता है. पानी से संबंधित कामों से सतर्क रहें.

उपाय: मां लक्ष्मी को लाल चुनरी अर्पित करें

> Tarot Tips For Virgo Horoscope

कन्या राशि (Six of pentacles)- प्रतिस्पर्धी से संघर्ष हो सकता है. पुराने मित्र से आर्थिक सहयोग मिल सकता है. सामाजिक कार्यों में मान-सम्मान मिलेगा. मन प्रसन्न रहेगा. दैनिक कार्यों से सफलता मिलेगी.

उपाय: लक्ष्मी चालीसा का पाठ करें.

> Tarot Tips For Libra Horoscope

तुला राशि (Eight of swords)- जिद्दी स्वभाव के कारण अपनों से मनमुटाव हो सकता है. किसी खास काम को लेकर मन में दुविधा की स्थिति रहेगी. स्वास्थ्य का ख्याल रखना होगा. व्यापार के लिए नए निर्णय लेने से बचें.

उपाय: मां सरस्वती की आराधना करें.

> Tarot Tips For Scorpio Horoscope

वृश्चिक राशि (The sun)- सेहत और मन से स्वस्थ रहेंगे. रिश्तेदारों के साथ यात्रा करना पड़ सकता है. कुछ अच्छा समाचार सुनने को मिलेगा. व्यापार में आर्थिक लाभ की संभावना है. जीवनसाथी के साथ आत्मीयता रहेगी.

उपाय: ॐ महलक्ष्म्यै नम: मंत्र का जाप करें.

> Tarot Tips For Sagittarius Horoscope

धनु राशि (The magician)- आज का दिन कष्टकारक हो सकता है. सेहत प्रभावित हो सकता है. परिवार के सदस्यों के साथ मनमुटाव होने के कारण मन अप्रसन्न रहेगा. गुस्से पर नियंत्रण रखना होगा. कचहरी के कामों से बचें.

उपाय: शिव चालीसा का पाठ करें.

> Tarot Tips For capricorn Horoscope

मकर राशि (Two of wands)- आर्थिक दृष्टि से आज का दिन लाभकारी रहेगा. घर में किसी मांगलिक कार्य का आयोजन कर सकते हैं. महिला मित्र से लाभ होगा. पिता की सेहत का ध्यान रखना होगा. शादी तय हो सकती है.

उपाय: आदित्यहृदय स्तोत्र का पाठ करें.

> Tarot Tips For Aquarius Horoscope

कुंभ राशि (Six of cups)- नौकरी-परिवार में परिस्थिति अनुकूल रहेगी. बिजनेस के कार्य में सफलता मिलेगी. घर के बुजुर्ग की कृपा रहेगी. वैवाहिक जीवन में आनंद का माहौल रहेगा. कार्यस्थल पर पदोन्नति का योग है.

उपाय: चीनी-चावल दान करें.

> Tarot Tips For Pisces Horoscope

मीन राशि (reverse of Chariot)- नकारात्मक विचार हावी हो सकता है. संतान की चिंता रहेगी. मानसिक सेहत परेशान कर सकती है. घरेलू मोर्चे पर आर्थिक खर्च रहेगा. व्यापार में आर्थिक प्रगति के लिए मेहनत करनी पड़ेगी.

उपाय: अनाथालय में किताबों का दान करें.