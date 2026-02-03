scorecardresearch
 
Vrishchik Tarot Rashifal 3 February 2026: पैतृक संपत्ति में हिस्सा मिल सकता है, व्यर्थ के खर्चे कम करें

Aaj ka Vrishchik (Scorpio) Tarot Card Horoscope, 3 February 2026: प्रिय के साथ विवाह का प्रस्ताव दोनों परिजनों ने अभी स्वीकार नहीं किया है. इससे मन आशंका में पड़ सकता है. किसी की बातों में आकर दूसरे पर आरोप न लगाए. पहले सच जाने फिर कोई प्रतिक्रिया दें.

वृश्चिक (Scorpio):-
Cards:- King of swords 
अचानक से जीवन में किसी ऐसे व्यक्ति का आगमन हो सकता है. जो आपके जीवनसफलता के मार्ग को प्रशस्त करेगा. इस समय मन में विरोधाभासी विचारों में उलझ सकते है. जिससे बाहर निकलने के लिए किसी अनुभवी व्यक्ति की सहायता लेना पड़ सकती है. नौकरी या परिवार में सबको साथ लेकर चलने की आदतसबका प्रिय बना सकती है. आपको ये भी आगाह किया जाता है कि अत्यधिक सफलता की चाह में जो अथक परिश्रम कर रहे है. उससे बीमार पड़ सकते है.

इसलिए बीच बीच में थोड़ा आराम भी आवश्यक है. यदि एक अच्छी नौकरी की तलाश कर रहे है. करीबी व्यक्ति की मदद से मनोनुकूल नौकरी मिल सकती है. परिवार में किसी के विवाह की तैयारियां शुरू होने वाली है. प्रिय के साथ विवाह का प्रस्ताव दोनों परिजनों ने अभी स्वीकार नहीं किया है. इससे मन आशंका में पड़ सकता है. किसी की बातों में आकर दूसरे पर आरोप न लगाए. पहले सच जाने फिर कोई प्रतिक्रिया दें. 

स्वास्थ्य:नाक से खून आने की समस्या परेशान कर रही है. जिसके चलते कार्य करने में बाधा आने लगी है. 

आर्थिक स्थिति: पैतृक संपत्ति में हिस्सा मिलने की बात खुश कर सकती है. व्यर्थ के खर्चे कम करें. 

रिश्ते: पिता से रिश्तेसुधार सकते है. जीवनसाथी के साथ सुसराल में किसी आयोजन में शामिल हो सकते है.

