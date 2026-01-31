आज 31 जनवरी 2026 वृश्चिक राशिफल: वृश्चिक राशि वालों के बढ़ सकते हैं आकस्मिक खर्चे, व्यवहार में सरलता रखें

वृश्चिक - आवश्यक विषयों में ढिलाई दिखाएं. शारीरिक क्षमता से मेहनत करने अथवा भार उठाने से बचें. स्वास्थ्य संकेतों के प्रति सजग रहें. नवीन प्रयासों में सहजता दिखाएं. महत्वपूर्ण कार्यों में धैर्य बनाए रखें. जिम्मेदारीपूर्ण व्यवहार रखें. व्यवस्था पर भरोसा बढ़ाएंगे. जोखिमपूर्ण कार्यों से बचेंगे. बड़ों की सुनें. सफलता प्रतिशत सामान्य रहेगा. स्थितियां मिश्रित रह सकती हैं. आकस्मिकता बनी रह सकती है. लापरवाही से कार्यगति प्रभावित हो सकती है. विभिन्न मामलों में सावधानी बनाए रखें.

और पढ़ें

नौकरी व्यवसाय- पेशेवर मामलों में लोभ प्रलोभन से बचें. दबाव में न आएं. व्यापार में निरंतरता रखें. साहस संपर्क बनाए रखें. रुटीन संवारें. सूझबूझ और नियम बनाएं. व्यवस्था को नियमित बनाए रखें. कारोबार में गति लाएं.

धन संपत्ति- आकस्मिक खर्च बढ़ा हुआ रह सकता है. करीबीजनों से तालमेल का लाभ मिलेगा. उद्योग व्यवसाय के प्रयास रुटीन रहेंगे. अपरिचितों से दूरी रखें. अफवाह से प्रभावित न हों. स्मार्ट डिले की नीति रखें.

प्रेम मैत्री- निजी संबंधों में सहजता बनी रहेगी. व्यवहार में सरलता रखें. गरिमा गोपनीयता पर जोर बढ़ाएं. परिजन सहयोगी होंगे. उचित अवसर की प्रतीक्षा करें. मन की बात सहजता से रखें. संबंधों में ामंजस्य बढ़ाएं. सूचना की प्राप्ति संभव है. वार्ता व संवाद सामान्य बनाए रखेंगे. अन्य के बहकावे में नहीं आएं.



स्वास्थ्य मनोबल- सबको साथ लेकर चलें. विनम्रता से काम लें. खानपान सात्विक रखें. तैयारी पर जोर बढ़ाएं. अंधविश्वास से बचें. स्वास्थ्य सामान्य रहेगा.

Advertisement

शुभ अंक : 6, 8 और 9

शुभ रंग : मडकलर

आज का उपाय : हनुमानजी की पूजा वंदना करें. शनि से संबंधित वस्तुओं का दान व प्रयोग बढ़ाएं. ओम् शं शनैश्चराय नमः का जाप करें. पीड़ित की मदद करें.

---- समाप्त ----