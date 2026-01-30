आज 30 जनवरी 2026 वृश्चिक राशिफल: धैर्य बनाए रखेंगे, सफेदपोश से बचाव रखें

वृश्चिक - कार्यक्षेत्र धैर्य से आगे बढ़ते रहने का समय है. कमतर लोगों से दूरी बनाकर चलें. प्रतिकूल स्थिति निर्मित होने की आशंका है. रुटीन पर फोकस रखें. कामकाज में अप्रत्याशित स्थिति बनी रह सकती है. आवश्यक कार्योंं में अनुशासन रखेंगे. रक्त संबंधियों का साथ समर्थन और सहयोग पाएंगे. धैर्य से अवरोधों का समाधान खोजेंगे. सीख सलाह बनाए रखेंगे. नियम कानून के साथ आगे बढ़ें. आर्थिक लेनदेन में स्पष्टता रखें. स्वास्थ्य की अनदेखी से बचें. लोगों पर अतिभरोसे से बचें.

नौकरी व्यवसाय- करियर व्यापार में दबाव बना रह सकता है. अनावश्यक जोखिम न उठाएं. स्पष्टता से आगे बढ़ेंगे. महत्वपूर्ण निर्णय में धैर्य बनाए रखेंगे. सफेदपोश से बचाव रखें. परिस्थितियां मिलीजुली रहेंगी.



धन संपत्ति-- आर्थिक लेनदेन में अतिरिक्त सतर्कता बरतें. वित्त प्रबंधन पर ध्यान दें. बजट से चलें. खोजपरक गतिविधियों पर जोर रखें. महत्वपूर्ण निर्णय लंबित रह सकते हैं. जरूरी कार्यों की लिस्ट बनाएं.

प्रेम मैत्री- घर परिवार के लोगों से सीख सलाह बनाए रखें. चर्चा में संवाद की स्पष्टता रखें. वरिष्ठ के अनुभव का लाभ उठाएं. भावनात्मक मामलो में परिजनों की सीख सलाह से आगे बढ़ें. आवेश में प्रतिक्रिया देने से बचें. वार्तालाप में सतर्कता रखें. प्रेम संबंधों में स्थिति सामान्य बनी रहेगी. करीबी की बातों को सम्मान दें.

स्वास्थ्य मनोबल- सजगता से आगे बढ़ें. स्वास्थ्य समस्याओं पर ध्यान दें. अतिश्रम न करें. सामंजस्य रखें. शारीरिक गतिविधियां में सावधानी बरतें.

शुभ अंक : 3 5 6 और 9

शुभ रंग : चेरी रेड

आज का उपाय : देवी मां दुर्गा जी की पूजा साधना करें. ओम् दुं दुर्गायै नमः का जाप करें. चुनरी श्रंगार और मीठा चढ़ाएं. सहनशक्ति बढ़ाएं.

