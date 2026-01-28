आज 28 जनवरी 2026 वृश्चिक राशिफल: उद्योग व्यापार में बेहतर रहेंगे, निर्णय लेने में सहजता रहेगी

वृश्चिक - करीबियों और दोस्तों से संबंधों में मजबूती आएगी. करियर कारोबार में स्थिरता बढाएंगे. जिम्मेदारियों को बखूबी निभाएंगे. पेशेवरता व सामंजस्य पर जोर देंंगे. सोच विचारकर निर्णय लेंगे. सेहत का ख्याल रखेंगे. निसंकोच आगे बढ़ने का भाव रहेगा. कार्ययोजनाएं गति पाएंगी. मामले लंबित रखने से बचें. साझीदारी बढ़ाने का प्रयास रहेगा. सबको साथ लेकर आगे बढ़ेंगे. व्यक्तिगत संबंधों में सहजता रहेगी. नेतृत्व क्षमता संवार पाएगा. साथी समकक्ष सहयोगी होंगे. विविध कार्यों में तेजी दिखाएंगे.

और पढ़ें

नौकरी व्यवसाय- विविध मामलों में आकर्षक प्रस्ताव मिलेंगे. कामकाज में वृद्धि होगी. आवश्यक कार्यों को गति देंगे. सहकारिता व साझीदारी को बल मिलेगा. विभिन्न प्रयासों को गति मिलेगी. पद प्रतिष्ठा बढ़ेगी.

धन संपत्ति- धन संपत्ति को बढ़ावा मिलेगा. आर्थिक मामले पक्ष में बनेंगे. टीम वर्क में बेहतर रहेंगे. औद्योगिक प्रयास आगे बढ़ाएंगे. भूमि भवन के कार्य बनेंगे. उद्योग व्यापार में बेहतर रहेंगे. निर्णय लेने में सहजता रहेगी.

प्रेम मैत्री- घर परिवार से करीबी बढ़ेगी. अपनों की अपेक्षा पर खरे उतरेंगे. वादा वचन निभाएंगे. परिवार में समय देंगे. दाम्पत्य में सुख बढे़गा. मन के मामले संवार पर बने रहेंगे. रिश्तों में मजबूती आएगी. प्रेम के संबंध घनिष्ठ होंगे. निजी जीवन में सुख सौख्य रहेगा. मित्रों का साथ पाएंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- व्यक्तिगत मामले संवरेंगे. उत्साह से कार्य करेंगे. अनुकूलन बढ़ेगा. मनोबल ऊंचा रहेगा.खानपान में सात्विकता बढ़ाएं. व्यक्तित्व मजबूत रहेगा.

Advertisement

शुभ अंक : 1 3 5 9

शुभ रंग : गुड़ समान

आज का उपाय : शिव-गौरी के पुत्र देवताओं में अग्रपूज्य भगवान श्रीगणेश की पूजा वंदना करें. हरी वस्तुओंका दान करें. विनम्र रहें.

---- समाप्त ----