आज 27 जनवरी 2026 वृश्चिक राशिफल: वृश्चिक राशि वाले पेशेवर मामलों में जल्दबाजी न दिखाएं, श्रमशील बेहतर परिणाम पाएंगे

वृश्चिक - मेहनत पर भरोसा बढ़ेगा. कामकाज में सजगता बनाए रहेंगे. बजट के अनुसार चलेंगे. धूर्त से दूरी बनाए रहेंगे. लेनदेन में स्पष्टता रहेगी. कला कौशल से जगह बनाएंगे. लिखापढ़ी में सजग रहें. आत्मविश्वास बनाए रहें. सहज गति से आगे बढ़ते रहें. उधार के लेनदेने से बचें. अनुबंधों का पालन करेंगे. स्मार्ट डिले की नीति पर जोर दें. सेवाक्षेत्र से जुड़े जन व नौकरीपेशा अच्छा करेंगे. कर्मठता से स्थिति को साधेंगे. पेशेवरता बनी रहेगी. आय-व्यय ऊंचा रहेगा. निवेश पर जोर रखें.

नौकरी व्यवसाय- पेशेवर मामलों में जल्दबाजी न दिखाएं. तथ्यों पर भरोसा रखें. अतार्किक बातों में न आएं. सूझबूझ से आगे बढ़ेंगे. प्रतिभा प्रदर्शन में अच्छा करेंगे. पेशेवर मामलों में व्यस्तता बनी रहेगी. कामकाजी पक्ष सामान्य रहेगा.

धन संपत्ति- वित्तीय पक्ष साधारण रहेगा. कारोबारी गतिविधियां सहज स्थिति रहेगी. आय की निरंतरता बनी् रहेगी. खर्च निवेश पर अंकुश रखें. ठगों व धूर्तों की बातों में न आएं. श्रमशील बेहतर परिणाम पाएंगे. लगन से लाभ बढ़ाएंगे.

प्रेम मैत्री- घर परिवार में समय दें. करीबियों से बनाकर चलें. भावात्मक वार्तालाप में सहजता बढ़ेगी. संवेदनशीलता बनाए रखेंगे. आत्मनियंत्रण रखेंगे. करीबियों का ख्याल रहेगा. मतभेद उभर सकते हैं. सहयोग का भाव बनाए रहें. प्रिय की बातों को अनदेखा न करें. विनय विवेक बनाए रखें.

स्वास्थ्य मनोबल- व्यक्तित्व सामान्य रहेगा. खानपान पर ध्यान दें. मनोबल बना रहेगा. विपक्षी सक्रिय रहेंगे. वाद संवाद का ध्यान रखेंगे. सावधानी बनाए रहेंगे.

शुभ अंक : 1 और 9

शुभ रंग : गहरा लाल

आज का उपाय : महाज्ञानी महाबली हनुमानजी पर चोला चढ़ाएं. ओम् अं अंगारकाय नमः का जाप करें. गुड़ चना का प्रसाद बांटें. तर्क अपनाएं.

