आज 26 जनवरी 2026 वृश्चिक राशिफल: कामकाजी अनुशासन बढ़ाएं, नौकरीपेशा अपेक्षा के अनुरूप रहेंगे

वृश्चिक- जरूरी कार्यों को गति देने की कोशिश होगी. पेशेवरों और सहकर्मियों का समर्थन बना रहेगा. उधार के लेनदेन से बचेंगे. समय प्रबंधन पर ध्यान देंगे. रिश्तों में रुचि बढ़ी रहेगी. व्यक्तिगत उपलब्धियों पर फोकस रखें. कर्मठता पर बल बनाए रहें. कार्यगति अच्छी रहेगी. व्यक्तिगत मामले लंबित रह सकते हैं. अति उत्साह से बचें. समता सामंजस्य से आगे बढें़. जोखिम के कार्य न करें. परिश्रम पर भरोसा बढ़ेगा. देरी पर पेशेवर मामले लंबित रह सकते हैं. कला कौशल संवरेगा.

और पढ़ें

नौकरी व्यवसाय - कामकाजी अनुशासन बढ़ाएं. नौकरीपेशा अपेक्षा के अनुरूप रहेंगे. मेहनत और लगन से उचित परिणाम पाएंगे. कौशल को बल मिलेगा. व्यवस्था पर जोर देगें. सेवा भावना से कार्य करेंगे.

धन संपत्ति- वित्तीय मामले नियंत्रण के बाहर रह सकते हैं. विरोधी सक्रिय रहेंगे. अनुभवियों का साथ पाएंगे. वरिष्ठजन प्रसन्न रहेंगे. उधार के लेनदेन को टालें. समय प्रबंधन संवारेंगे. लेनदेन में संकोच रहेगा.

प्रेम मैत्री- मित्रों का साथ समर्थन बना रहेगा. भावनात्मक विषयों में सहजता रखेंगे. भ्रम व बहकावे में नहीं आएंगे. जिद और अहंकार से बचेंगे. अनजानों से दूरी रखेंगे. रिश्तों में संवेदनशील रहेंगे. रिश्तों में धैर्य रखेंगे. आपसी विश्वास उत्साह बढ़ाएगा. मन की बात कहने में संकोच रहेगा.

स्वास्थ्य मनोबल- रुटीन व स्पष्टता बढ़ाएं. आत्मनियंत्रण व नियम बनाए रखें. स्वास्थ्य सामान्य रहेगा. संकेतों के प्रति सजग रहेंगे. अपनों का ख्याल रखेंगे.

Advertisement

शुभ अंक : 1 8 और 9

शुभ रंग : रक्तिम लाल

आज का उपाय : आदिदेव महादेव शिवशंकर का अभिषेक करें. ओम् नमः शिवाय एवं ओम् सों सोमाय नमः का जाप करें. तर्कशील रहें.

---- समाप्त ----