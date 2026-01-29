scorecardresearch
 
Dhanu Tarot Rashifal 29 January 2026: बड़ा अवसर मिल सकता है, परेशान रह सकते हैं

Aaj ka Dhanu (Sagittarius) Tarot Card Horoscope, 29 January 2026: रिश्ते सीमित रखें.सामने वाले पर विश्वास करने से पहले उसके बारे में जानकारी एकत्र जरूर करें.कार्यों को समय पर पूरा न करना मुश्किल में डाल सकता है.

sagittarius horoscope

धनु (Sagittarius):-
 Cards:- Ace of wands
अचानक से किसी महिला से हुई मुलाकात अचंभित कर सकती है.काफी समय बाद पुरानी मित्र से मुलाकात प्रसन्न करेगी.महिला मित्र के प्रभावशाली व्यक्तित्व से प्रभावित हो सकते है.इस समय वर्तमान नौकरी से काफी परेशान हो चुके हैं.जल्द ही नई नौकरी की तलाश कर सकते हैं.कार्य क्षेत्र में किसी बड़े अवसर की प्रतीक्षा कर सकते हैं.किसी के साथ नई मित्रता की शुरुआत हो सकती हैं.

उच्च अधिकारी से नई व्यवसाय में साझेदारी के लिए  प्रस्ताव मिल सकता है.इस प्रस्ताव  को स्वीकार करने पर विचार कर सकते हैं.कार्य क्षेत्र में अपनी निजी बातों को किसी के साथ साझा न करें.आपसे ईर्ष्या रखने वाले लोग इस बात का फायदा आपके खिलाफ की किसी स्थिति में कर सकते हैं.नए लोगों के साथ अपने रिश्ते सीमित रखें.सामने वाले पर विश्वास करने से पहले उसके बारे में जानकारी एकत्र जरूर करें.कार्यों को समय पर पूरा न करना मुश्किल में डाल सकता है.

स्वास्थ्य: पीठ दर्द के कारण सीधे बैठना मुश्किल हो रहा हैं.कार्य करते समय ज्यादातर बैठने के कारण अब परेशानी हो सकती हैं.

आर्थिक स्थिति: अपनी आर्थिक स्थिति को लेकर थोड़े चिंतित हो सकते हैं. किसी छोटे व्यवसाय की शुरुआत करने पर विचार करेंगे.

रिश्ते: अपने पिता की यादों को सहेजकर रखेंगे.उनकी स्मृतियां आपके साथ हमेशा साथ रहेगी.

