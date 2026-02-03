Dhanu Tarot Rashifal 3 February 2026: पैसों की आवक अच्छी बनी हुई है, खुद का काम शुरू कर सकते हैं

धनु (Sagittarius):-

Cards:- Judgement

कुछ समय से पुश्तैनी जमीन को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा हैं. किसी पुराने विवाद केफैसले आने का इंतजार कर रहे हैं. संभव हैं, कि कि ये फैसला आपके खिलाफ हो जाए. इस समय कुछ परिस्थितियों पर आपका वश नहीं हैं. इस समय धैर्य और संयम के साथ कार्यों को पूरा करें. सही समय आने पर स्थितियां अपने आप अनुकूल होने लगेंगी. कार्य क्षेत्र में कोई सहयोगी आपके साथ बुरा व्यवहार कर रहा हैं. जिसके कारण काफी गुस्सा हो सकतेहैं.

सामने वाले को अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास करें. हो सकता हैं. किसी कार्य में अभी कुछ उलझन महसूस कर रहे हैं. इस कारण कार्य पूरा होने में थोड़ा समय लग रहा हैं. जिसके चलते सामने वाले आपको अक्षम समझ सकते है. अपने कार्य को सफलता पूर्वक पूरा कर उनकी सोच को परिवर्तित करने का प्रयास करें. वाणी में अपशब्दों का उपयोग न करें. इससे सामने वाला आपको बदतमीज समझ सकता है.

स्वास्थ्य: पंजे की हड्डी थोड़ी बढ़ती हुई नजर आ सकती हैं. सही चिकित्सीय परामर्श लीजिए.

आर्थिक स्थिति: पैसों की आवक अच्छी बनी हुई है. छोटी सी दुकान शुरू करने की कोशिश कर सकते हैं.

रिश्ते:बहन के साथ रिश्ते को सुधारने का प्रयास कर रहे है. पैसों को लेकर विवाद बढ़ता ही जा रहा हैं.

---- समाप्त ----