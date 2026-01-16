scorecardresearch
 
आज 16 जनवरी 2026 धनु राशिफल: वित्तीय मामले संवरेंगे, आर्थिक पक्ष मजबूत होगा

Aaj ka Dhanu Rashifal 16 January 2026, Sagittarius Horoscope Today: धनधान्य में वृद्धि होगी.उल्लेखनीय प्रदर्शन बनाए रखेंगे.महत्वपूर्ण लक्ष्यों को हासिल करेंगे.शुभ कार्य गति लेंगे.नवीनता व भव्यता बढ़ेगी.

धनु - महत्वपूर्ण कार्योंं को आगे बढ़ाएंगे.कलात्मकता को बढ़ावा मिलेगा.जिम्मेदारों से आकर्षक प्रस्ताव मिलेंगे.इच्छित कार्योंं को आगे बढ़ाएंगे.सृजनात्मकता को बल मिलेगा.संपर्क संवाद का क्षेत्र बड़ा होगा.सकारात्मकता बढ़त पर रहेगी.वातावरण में अनुकूलन रहेगा.व्यक्तित्व में सरलता सौम्यता रहेगी.पारिवारिक विषयों में रुचि बढ़ाएंगे.स्मरण शक्ति को बल मिलेगा.सबसे बनाकर चलेंगे.संस्कार परंपराओं पर जोर रखेंगे.कुटुम्बियों से तालमेल बढे़गा.जीवनस्तर ऊंचा रहेगा.अपनों से तालमेल रखेंगे.


नौकरी व्यवसाय- करियर व्यवसाय के मामलों में अपेक्षा से अच्छा करेंगे.जीत पर जोर रहेगा.करियर कारोबार में सफलता का प्रतिशत बढ़त पर रहेगा.व्यवसाय में प्रभावशाली रहेंगे.कार्य विस्तार पर ध्यान देंगे.


धन संपत्ति- धनधान्य में वृद्धि होगी.उल्लेखनीय प्रदर्शन बनाए रखेंगे.महत्वपूर्ण लक्ष्यों को हासिल करेंगे.शुभ कार्य गति लेंगे.नवीनता व भव्यता बढ़ेगी.प्रयासों में गति आएगी.वित्तीय मामले संवरेंगे.आर्थिक पक्ष मजबूत होगा.

प्रेम मैत्री- प्रेम पक्ष संवार पाएगा.निजी संबंधों में विश्वास बढ़ेगा.चहुंओर शुभता का संचार रहेगा.करीबियों से मेलजोल बनाए रखेंगे.जिम्मेदारों से मुलाकात होगी.सभी की भावनाओं का आदर सम्मान करेंगे.परस्पर विश्वास बढ़ेगा.स्नेह भाव में वृद्धि होगी.सकारात्मकता बनी रहेगी.संवाद संचार में बेहतर रहेंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- निजी मामलों में मिठास बनाए रखेंगे.खानपान प्रभावी रहेगा.स्वास्थ्य सुधार पर रहेगा.संबंध बल पाएंगे.उत्साह मनोबल में वृद्धि होगी.
शुभ अंक : 3 6 7 और 9

शुभ रंग : क्रीम कलर

आज का उपाय : देवी मां दुर्गाजी की पूजा वंदना करें.ओम् शुं शुक्राय नमः का जाप करें.मिष्ठान्न का भोग लगाएं.संरक्षण बढ़ाएं.तेजी लाएं.

---- समाप्त ----
