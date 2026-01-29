scorecardresearch
 
Meen Tarot Rashifal 29 January 2026: फिजूलखर्ची कम करें, स्वास्थ्य  बिगड़ सकता है

Aaj ka Meen (Pisces) Tarot Card Horoscope, 29 January 2026: जीवन साथी के साथ पुनः रिश्तों की नई शुरुआत कर सकते हैं.जो भी गलतफहमियां उत्पन्न हुई थी.उनको दूर करेंगे.नई नौकरी की तलाश जल्द ही पूरी हो सकती है

मीन (Pisces):-
Cards:- Six of swords 
कई बार लोगों की बातें  जीवन को काफी प्रभावित कर जाती हैं. ऐसी स्थिति में  खुद की सोच नकारात्मक हो सकती हैं.इस स्थिति से पलायन करें.सोच को सकारात्मक बनाएं.सुख और दुःख जीवन की निरंतरता है.इससे सबको गुजरना ही पड़ता है.बार-बार कुछ ऐसी परिस्थितियों सामने आ रही हैं. जिनका सामना करना अब  बस में नहीं है.इस समय उन स्थितियों से दूर जाकर कुछ नया सोचने का प्रयास कर सकते हैं. इन स्थितियों से बचाव करने की कोशिश करें.

जीवन साथी के साथ पुनः रिश्तों की नई शुरुआत कर सकते हैं.जो भी गलतफहमियां उत्पन्न हुई थी.उनको दूर करेंगे.नई नौकरी की तलाश जल्द ही पूरी हो सकती है. यह भी हो सकता हैं, कि नौकरी में पदोन्नति के साथ किसी नई जगह पर स्थानांतरण की सूचना भी मिल सकती है.अतीत से निकाल कर वर्तमान की तरफ बढ़ते हुए सफलता का आकाश छूना पूर्व की सभी गलतियों को माफ कर सकता है.

स्वास्थ्य: गुस्से और चिडचिडाहट से स्वयं का नुकसान न करें.इससे स्वास्थ्य  बिगड़ जाएगा.

आर्थिक स्थिति: कुछ बड़े कार्य के अवसर जल्द ही मिल सकते हैं. फिजूलखर्ची की आदत पर थोड़ा नियंत्रण रखें.

रिश्ते: बच्चों की आपसी समझ बड़े लोगों से कम होती है.उनके बीच की लड़ाई में पड़ने की आवश्यकता नहीं हैं.वो अपने आप सुलझा लेंगे.

