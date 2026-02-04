Meen Tarot Rashifal 4 February 2026: खानपान में सावधानी रखें,धन निवेश कर सकेत हैं

मीन (Pisces):-

Cards:- The Sun

जीवन की नई शुरुआत कर सकते हैं.कुछ लोगों का दूर जाना तनाव को दूर कर सकता है. रिश्तो में स्वार्थ जीवन में तनाव बढ़ा सकता है इस बात को समझने का प्रयास करें.किसी अतिथि के आगमन से परिवार के सदस्य व्यस्त रहेंगे.आए और व्यय में तालमेल बनाकर चलें .जरूरत से ज्यादा खर्च बचत पूंजी को खत्म कर सकता है. प्रिय के साथ नोंक झोंक हो सकती है.सामने वाले को मनाने के लिए कीमती उपहार खरीदने की योजना बनाएंगे. कार्य क्षेत्र में समझौता वादी सोच बनाकर रखें.यदि विरोध करना नुकसानदायक प्रतीत हो रहा हो.तो इस समय सामने वाले की बात मान लेना समझदारी होगी.

आगे चलकर शांत दिमाग से सामने वाले को अपनी स्थिति समझा सकते हैं. संतान सुख की प्राप्ति होने की संभावना प्रबल नजर आ रही है.कार्यों में आ रही रुकावट दूर होगी. अपनी कमियों को दूर करने का प्रयास करेंगे.परिवार में आ रही किसी समस्या का समाधान सभी लोग बातचीत करके सुलझा सकते हैं. इस बात का विश्वास सभी को दिलाएंगे.

स्वास्थ्य: खानपान में सावधानी रखें.जरूरत से ज्यादा तीखा भोजन स्वास्थ्य को खराब कर सकता है. अपनी जीभ पर नियंत्रण रखें.

आर्थिक स्थिति: आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाने के लिए किसी योजना में धन निवेश की पूर्ण जानकारी लेंगे.

रिश्ते: जीवन साथी की चिडचिडाहट को कम करने का प्रयास कर सकते हैं.सामने वाले के साथ भ्रमण की योजना बनाएंगे.

