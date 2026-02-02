scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

Meen Tarot Rashifal 2 February 2026: मीन वालों का अध्यात्म को तरफ होगा रुझान, यात्रा का बन रहा है योग

Aaj ka Meen (Pisces) Tarot Card Horoscope, 2 February 2026: किसी अनुभवी व्यक्ति का साथ इस राह में  मार्गदर्शन कर सकता हैं. नई संपत्ति को खरीदने पर परिजनों से राय ले सकते है. आपको अनुभव हो रहा हैं, कि जल्द ही ये इच्छा पूरी हो जाएगी. 

Advertisement
X
pisces horoscope
pisces horoscope

मीन (Pisces):-
Cards:- Nine of Cups

किसी विषय पर शिक्षा प्राप्ति की इच्छा लंबे समय से बनी हुई है. जल्द ही इस इच्छा की प्राप्ति का साधन प्राप्त हो सकता है. इससे मन में उत्साह और उमंग बढ़ता नजर आएगा. कार्यों को समय पर पूरा करें. कार्य की सफलता से घबराकर कदम पीछे ना हटाए.  जरूरत हो, तो कार्य शैली में आवश्यक बदलाव किए जा सकते हैं.  नन्हे मेहमान के आगमन की सूचना प्राप्त हो सकती है. अचानक से मिली ये खबर न केवल प्रसन्नता देगी. साथ ही जिम्मेदारियों का अहसास भी कराएगी. परिवार में लंबे समय बाद किसी करीबी व्यक्ति का आगमन हो सकता हैं. नए रिश्ते बनेंगे. कार्य क्षेत्र में पदोन्नति के साथ वेतन वृद्धि भी मिलने की उम्मीद नजर आ सकती हैं. कुछ कार्य जो लंबे समय से अटके पड़े हुए थे. उन कार्यों में धीमी धीमी गति नजर आ सकती हैं. जो लोग कभी आपके विरुद्ध थे उनके साथ संबंध सुधारते नजर आ रहे हैं. जीवन में सकारात्मक विचारों की जगह बनाएं. राजनीति के क्षेत्र में उतरने का प्रयास कर सकते हैं. किसी अनुभवी व्यक्ति का साथ इस राह में  मार्गदर्शन कर सकता हैं. नई संपत्ति को खरीदने पर परिजनों से राय ले सकते है. आपको अनुभव हो रहा हैं, कि जल्द ही ये इच्छा पूरी हो जाएगी. 

Advertisement

स्वास्थ्य: खानपान में पौष्टिकता लाएं. इससे सेहत में सुधार होता नजर आएगा. 

सम्बंधित ख़बरें

कुंभ राशि वाले अकेला महसूस कर सकते हैं, प्रिय के साथ रिश्ते में बढ़ेगी मधुरता
मकर राशि वाले सहयोगियों से रहें सतर्क, धन से जुड़ा कोई बड़ा फैसला न लें
धनु राशि वालों को रहना होगा मानसिक तनाव से दूर, रुका हुआ मिल सकता है वापिस
वृश्चिक राशि वाले अहंकार से रहें सावधान, नुकीली चीजों से रहें दूर
तुला राशि वालों को सेहत पर करना पड़ सकता है खर्च, आर्थिक स्थिति रहेगी अच्छी

आर्थिक स्थिति: पुराने धन निवेश से अच्छा प्रतिफल मिलेगा. खर्चों को सीमित करेंगे. 

रिश्ते: प्रिय के साथ रिश्ते सुधारें. किसी मित्र के विवाह में शामिल होंगे. 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement